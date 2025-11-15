معاون اجتماعی پلیس راهور تهران بزرگ، تازه‌ترین گزارش ترافیکی پایتخت را اعلام کرد که از سنگینی بار عبور و مرور در محور‌های پرتردد حکایت دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ فیروز کشیر، معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به وضعیت ترافیکی معابر و بزرگراه‌های حال حاضر شهر تهران گفت: مسیر غرب به شرق، بزرگراه شهید همت از شهید باکری تا خیابان گاندی، بزرگراه حکیم از شقایق تا پل شیخ فضل الله نوری، بزرگراه آبشناسان از سردار جنگل تا بزرگراه اشرفی اصفهانی و بزرگراه لشگری از تهرانسر تا فرودگاه مهرآباد، بار ترافیک پرحجم و سنگینی را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: مسیر شرق به غرب بزرگراه زین الدین از شمیران نو تا بزرگراه شهید صیاد شیرازی، بزرگراه شهید سلیمانی از امام علی (ع) تا پل سید خندان، بزرگراه شهید بابایی از بلوار هنگام تا پل امام علی (ع) و بزرگراه صدر از بزرگراه شهید صیاد شیرازی تا مدرس، بار ترافیکی پرحجم و سنگین است.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک در ادامه گفت: مسیر جنوب به شمال بزرگراه نواب صفوی از ۹ دی تا تونل توحید و بزرگراه بسیج بالاتر ازسه راه افسریه تا قصر فیروزه بار ترافیکی پرحجم و سنگین است.

برچسب ها: ترافیک تهران ، راهور
خبرهای مرتبط
تصادفات خسارتی تا سقف ۵۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بدون نیاز به کروکی
تردد روان در همه بزرگراه‌های پایتخت/ پیش بینی افزایش حجم ترافیک از عصر
جاده چالوس تا تخلیه بار ترافیکی یکطرفه می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تناقض در مدیریت شهری تهران؛ طرح ترافیک یا طرح درآمدزایی؟
افتتاح ایستگاه مریم مقدس(س) در هفته جاری/ علت تعویق افتتاح چه بود؟
بادبادک فروشی که جراح زیبایی شد
آخرین اخبار
بادبادک فروشی که جراح زیبایی شد
افتتاح ایستگاه مریم مقدس(س) در هفته جاری/ علت تعویق افتتاح چه بود؟
تناقض در مدیریت شهری تهران؛ طرح ترافیک یا طرح درآمدزایی؟
تفاهم‌نامه همکاری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با سازمان تأمین اجتماعی ابلاغ شد
ارائه خدمات فاخر و مناسب حق زائران ایرانی است
شاخصه‌های مهم فردی که راهبر اجتماعی است + فیلم
شیراز میزبان نوری که از کلام وحی و خون سرخ شهدا می‌تابد
سازمان محیط زیست نظر قطعی درباره سد «ماندگان» ارائه نکرده است
هلال احمر کانون پرورش انسان‌های فداکار و ایثارگر است
دشمن در جنگ ۱۲ روزه به دنبال تجزیه ایران بود
برنامه ۵ ساله حفاظت دریایی منطقه تصویب شد
آزمون جذب عمومی تصدی منصب قضا برگزار شد
برخورد شرکت واحد با راننده متخلف اتوبوس + فیلم
جاده چالوس تا تخلیه بار ترافیکی یکطرفه می‌شود
وقوع یک فقره تصادف فوتی در هفته سوم آبان ماه در پایتخت