یک سایت یونانی در گزارشی به تمجید از مهدی طارمی بازیکن تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه المپیاکوس پرداخت.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از سایت Monobala یونان، مهدی طارمی در دیداری حساس که در امارات متحده عربی برگزار شد، نمایشی تأثیرگذار از خود به جا گذاشت و نقش اصلی را در صعود تیم ملی فوتبال ایران به فینال یک تورنمنت بین‌المللی ایفا کرد.

دیدار ایران و کیپ‌ورد مسابقه‌ای نزدیک و پرتنش بود. دو تیم در ۹۰ دقیقه نتوانستند گلی به ثمر برسانند و رقابت بدون گل به ضربات پنالتی کشیده شد؛ جایی که سرنوشت بازی در دستان بازیکنان قرار گرفت.

تجربه و آرامش مهاجم المپیاکوس در این لحظه‌ها تعیین‌کننده بود. طارمی با یک ضربه دقیق و مطمئن، توپ را برخلاف جهت حرکت دروازه‌بان وارد دروازه کرد و نتیجه را به سود ایران رقم زد. ایران با برتری ۵ بر ۴ در ضربات پنالتی راهی فینال شد.

حضور پررنگ طارمی در جریان بازی و توانایی او در تصمیم‌گیری‌های حساس، بار دیگر نشان داد که او یکی از مهره‌های کلیدی تیم امیر قلعه‌نویی است و نقش مهمی در موفقیت‌های اخیر تیم ملی دارد.

با این پیروزی ارزشمند، ایران به فینال راه یافت؛ جایی که باید برابر تیم قدرتمند ازبکستان قرار بگیرد. طارمی همچنان یکی از امید‌های اصلی ایران برای دستیابی به عنوان قهرمانی در این مسابقات محسوب می‌شود.