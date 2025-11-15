امروز شنبه ۲۴ آبان‌ماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

امروز شنبه ۲۴ آبان‌ماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۱ میلیون و ۲۱۳ هزار تومان معامله می‌شود.

محصول  نرخ
سکه طرح جدید  ۱۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
سکه طرح قدیم ۱۱۲ میلیون  تومان
نیم سکه ۶۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
ربع سکه ۳۶ میلیون و ۱۰۰ تومان
سکه گرمی  ۱۷ میلیون تومان
طلای ۱۸ عیار ۱۱ میلیون و ۲۱۳ هزار تومان
طلای ۲۴ عیار ۱۴ میلیون و ۹۴۹ هزار تومان
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۴ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
مهریه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۲ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
وقتی خانمی طلاق میگیره طلا بهش میدن
وقتی مردی زنش ازش جدا میشه باید کلی طلا از دست بده
بعد هیچ کس نمیگه مرد بیچاره یک میلیارد هزینه عروسی کرد همش باد برد
اگر این سکه ها در کار نبود زندگی زوجها امنیت ببشتری داشت
خانمها فکر طلاق و پولدارشدن به سرشان نمیزد
نمونه اش امنیت زندگی خانواده های افغان را ببینید که طلاق وجود ندارد چون بعدش با جیب خالی باید بره خونه بابا
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۷ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
تمام آرزو رفت بر باد
ا زاین قیمت خدایا داد و بیدا
جوانها آرزوها بیش دارتد
بگو این آرزو بر که سپارند
خدایا رحمتی برما عطا کن
جوانهارا همه حاجت روا کن
زمانه با جوانها در نبرد است
خودت رحمی نما دنیا چه سرد است
جوانها آرزو دارند به حق است
ولیکن اقتصادهم دق و لق است
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۸ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
بی‌وجدان‌ها‌خدانشناس
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۱ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
آخه با این قیمت طلا جوان ها چه کنند باز بگین ازدواج بکنید
۰
۸
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۱۲:۴۱ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
تقصیر بانک مرکزیه .
۱
۸
پاسخ دادن
