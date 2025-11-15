باشگاه خبرنگاران جوان - امروز شنبه ۲۴ آبانماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش میرسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۱ میلیون و ۲۱۳ هزار تومان معامله میشود.
|محصول
|نرخ
|سکه طرح جدید
|۱۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|سکه طرح قدیم
|۱۱۲ میلیون تومان
|نیم سکه
|۶۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|ربع سکه
|۳۶ میلیون و ۱۰۰ تومان
|سکه گرمی
|۱۷ میلیون تومان
|طلای ۱۸ عیار
|۱۱ میلیون و ۲۱۳ هزار تومان
|طلای ۲۴ عیار
|۱۴ میلیون و ۹۴۹ هزار تومان