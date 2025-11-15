باشگاه خبرنگاران جوان - آمار فروش و تعداد تماشاگران نمایش‌های مجموعه‌تئاترشهر، تالار هنر و همچنین تماشاخانه سنگلج تا روز جمعه ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۴ اعلام شد.

نمایش «رامسس دوم» به کارگردانی رضا گوران که از روز هفتم مهرماه اجرای خود را در تالار اصلی با ظرفیت ۵۷۹ نفر و قیمت بلیت ۵۰۰ هزار تومان آغاز کرده تاکنون با مجموع ۴۰ اجرا، میزبان ۲۳ هزار و ۷ تماشاگر و فروشی معادل ۱۰ میلیارد و ۵۱۲ میلیون ۶۰ هزارتومان است.

نمایش «ساحلی ها» به کارگردانی امین سعدی که از روز هشتم آبان ماه در تالار چهارسو با ظرفیت ۱۳۲ صندلی و قیمت بلیت ۳۰۰هزار تومان پیش روی مخاطبان قرار گرفته، تا روز جمعه ۲۳ آبان ماه با مجموع ۱۳ اجرا، میزبانی از یک هزار و ۵۲ تماشاگر به فروشی معادل ۲۶۲ میلیون و ۱۴۰ هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «روال عادی» به کارگردانی عباس غفاری هم که از روز یازدهم آبان ماه در تالار ۹۶ نفری قشقایی با قیمت بلیت ۲۵۰ هزار تومان اجرای خود را آغاز کرده، تا کنون با مجموع ۱۱ اجرا و میزبانی از ۲۹۳ تماشاگر، ۴۳ میلیون و ۶۷۵ هزار تومان فروش داشته است.

نمایش «والس تصادفی» به کارگردانی پریسا مقتدی که از روز سیزدهم آبان ماه در تالار قشقایی با ظرفیت ۹۶ نفر و قیمت بلیت ۳۰۰ هزار تومان اجرای خود را آغاز کرده، تا به امروز با مجموع ۱۰ اجرا و ۵۹۳ تماشاگر، ۱۳۵ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان فروش داشته است.

نمایش «مانتیکور» به کارگردانی مهدی موسی خانی نیز که از روز سیزدهم آبان ماه اجرای خود را در کارگاه نمایش با ظرفیت ۲۶ نفر و قیمت بلیت ۱۸۰ هزار تومان آغاز کرده، تا روز جمعه ۲۳ آبان ماه با مجموع ۱۰ اجرا، میزبانی از ۱۲۰ تماشاکر به فروشی معادل ۱۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «ارزش‌های نسبی» به کارگردانی میکائیل شهرستانی که از روز بیست و دوم مهر ماه در تالار سایه با ظرفیت صندلی ۷۲ تماشاگر و قیمت بلیت ۲۵۰ هزار تومان روی صحنه رفته بود، روز ۲۰ آبان ماه با مجموع ۲۹ اجرا و میزبانی از یک هزار و ۹۵۶ مخاطب و فروشی معادل ۴۱۰ میلیون و ۳۲۵ هزار تومان به اجرای خود پایان داد.

در تماشاخانه سنگلج، نمایش «اپرای تن‌ها» به کارگردانی هانا صالحی راد که از ۱۲ آبان با ظرفیت سالن ۲۳۶ صندلی به صحنه رفته است؛ با ۱۱ اجرا، میزبان ۱۶۳ تماشاگر بوده است. این نمایش با احتساب قیمت بلیت ۱۹۸ هزار تومانی، مبلغ ۴ میلیون و ۵۸۳ هزار و هشتصد تومان فروش دست یافته است. در همین سالن نمایش «غم غربت در دیار» به کارگردانی محمد احمدی که از تاریخ ۱۱ شهریور ماه با ظرفیت ۲۳۶ صندلی به روی صحنه رفته است با احتساب قیمت بلیت ۱۹۸ هزار تومان با ۲۱ اجرا، میزبان ۵۲۱ تماشاگر بوده است. این نمایش به فروشی معادل ۴۶ میلیون و ۳۴۲ هزارو ۹۰۰ تومان فروش دست یافته است.

در تالار هنر، نمایش «همه جی وردار» به کارگردانی مرتضی عقیقی که از ۹ آبان در این سالن با ظرفیت ۲۴۴ نفری به روی صحنه رفته است با ۱۰ اجرا و قیمت بلیت ۱۸۷ هزار تومان توانست میزبان ۷۸۹ تماشاگر باشد و به فروش ۷۰ میلیون و ۲۳۷ هزار و ۲۰۰ تومان دست یافته است. در همین سالن نمایش «سیب سخنگو» به کارگردانی جواد انصافی که از ۹ آبان در این سالن با ظرفیت ۲۴۴ نفری به روی صحنه رفته است با ۱۱ اجرا و قیمت بلیت ۱۸۷ هزار تومان توانست میزبان ۶۵۹ تماشاگر باشد و به فروش ۵۱ میلیون و ۶۱۶۷ هزار و ۴۰۰ تومان دست یافته است

مجموع تعدادکل تماشاگران مجموعه تئاترشهر، تالار هنر و تماشاخانه سنگلج از شروع تا روز جمعه ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۴ (با احتساب مهمان و تخفیف) به عدد ۲۹۸۴۶ نفر رسیده است.