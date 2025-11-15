فرمانده کل انتظامی کشور از پروژه احداث ۱۵۰۰ واحد مسکونی سازمانی در ۱۹ بلوک به مساحت ۱۸۰ هزار متر مربع با حضور جمعی از مسئولان و خانواده‌های ایثارگر رونمایی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار احمد رضا رادان در آیین بهره‌برداری شهرک مسکونی حضرت فاطمه الزهرا (س) یاد شهدای انتظامی و جبهه مقاومت و به ویژه شهید سردار باقری را گرامی داشت و بر ضرورت توجه به معیشت همکاران انتظامی و کاهش دغدغه‌های معیشتی آنان تاکید کرد.

سردار رادان از مزایای این شهرک را طراحی و اجرای سیستم بازیافت و تصفیه آب با قابلیت بازچرخانی ۷۰ درصد از آب مصرفی و بهره‌گیری از انرژی خورشیدی و استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف انرژی عنوان کرد و افزود: استفاده از مصالح و تکنیک‌های ساختمانی مبتنی بر توسعه پایدار از دیگر مزیت‌های این پروژه است.

وی با اشاره به کاهش هزینه‌های ساخت تا ۲۰ درصد و کوتاه‌کردن زمان اجرای پروژه و کاهش فشار اقتصادی بر نیرو‌های مسلح، اظهار کرد: تامین مسکن برای خانواده‌های دارای سابقه خدمت طولانی از دغدغه‌هایی بوده که همواره در تلاش برای رفع آن هستیم.

فرمانده کل انتظامی کشور در این مراسم از زحمات مهندسان و عوامل اجرایی پروژه به ویژه سردار درویش و رئیس جمهور رئیس مجلس و رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح به سبب حمایت‌های همه جانبه تقدیر کرد.

سردار رادان از این پروژه به عنوان الگویی برای پروژه‌های آینده مسکن سازمانی در کشور یاد کرد و افزود: در حوزه سازمان، نسبت به سایر نیرو‌های مسلح، با برخورداری نزدیک به ۷۰ درصدی حقوق و مزایا در نزدیک به ۷ ماه، این یعنی معیشت همکاران عزیزمان در مخاطره جدی است. غیر از این با توجه به شرایط، همکاران عزیز ما در شهر‌های بزرگ مجبور شدند تا سه لایه از مرکز شهر‌ها عقب‌تر بروند. این اقدام برای سازمانی که همواره با مأموریت‌های سخت دست و پنجه نرم می‌کند، بسیار رنج‌آور است. اگرچه این کار عاشقانه و صادقانه است، اما مخصوصاً برای خانواده‌ها با رنج و زحمت همراه است.

وی خاطر نشان کرد: این اقدام برگرفته از مجاهدت‌های فرماندهان قبلی در حوزه توسعه است و بنده شاگرد آنان هستم. پایه ساخت صد هزار منزل سازمانی برای همکاران گذاشته شد. صحبتی که عذر اول می‌خواهم بگویم این است که بسیاری نصیحت می‌کردند که شما منابع و امکانات کمتری نسبت به سایر جا‌ها دارید، اما به حکم رهبر انقلاب نمی‌توانیم سست باشیم. ما مجاهدت در کار‌های سخت را از جنگ آموختیم و از شهدا درس گرفتیم.

سردار رادان گفت: از زمانی که شروع به کار کردیم، در حقیقت می‌توان گفت از سال ۱۴۰۳ شروع به بناسازی کردیم و تا به امروز ۲۵۰۰ خانه به همکاران تخفیف داده شده است. امروز ۱۵۰۰ نفر از همکاران ما در مرکز، اعم از دانشجو‌هایی که رنج خانه اجاره‌ای را تحمل می‌کردند و همکارانی که رنج اجاره‌نشینی را داشتند، با این افتتاح، این رنج کمتر خواهد شد. قرار بر این است که تا پایان امسال ۱۰ هزار واحد دیگر نیز تحویل داده شود.

فرمانده انتظامی کل کشور ادامه داد: روزی که اعلام شد ۱۵۰۰ خانه در ظرف ۱۹۰ روز ساخته خواهد شد، بسیاری از افراد باور نمی‌کردند. به یاد دارم وقتی در داخل شهر با مردم صحبت می‌کردیم، اما با بهره‌گیری از علم، جهاد و یک پیمانکار خوب که هنرمند هم بود، امروز در پایان ۱۹۰ روز، ۱۵۰۰ خانه تمام شد.

سردار رادان افزود: بر اساس کار علمی که نیروی انتظامی انجام داد، قبل از اینکه اساساً بحث ناترازی آب مطرح شود، کار علمی انجام دادیم. در همان پروژه به این نتیجه رسیدیم که در انرژی هم می‌شود از انرژی خورشیدی بهره گرفت تا ناترازی‌های احتمالی آینده را جبران کنیم.

توجه به ناترازی انرژی

وی با اشاره به اینکه سه اتفاق بزرگ در این پروژه و پروژه‌های مشابه دیگر رخ داد، گفت: در حوزه مصرف آب؛ در این پروژه ۷۰ درصد آب مصرفی را تصفیه و به چرخه مصرف بازمی‌گردانیم. برای اولین بار در این پروژه‌ها، آب از منبع، برای مصارف غیرخوری استفاده می‌شود. وقتی ۷۰ درصد آب مصرفی مجدد به چرخه مصرف بازمی‌گردد، ناترازی آب که با ۱۰ درصد صرفه‌جویی می‌توان از آن عبور کرد، با این روش (۷۰ درصد بازگشت) بسیار بیشتر جبران می‌شود.

سردار رادان با بیان اینکه موضوع دوم، استفاده از انرژی خورشیدی بود، گفت: موضوع مهم دیگر نیز این است که از همه تجهیزاتی که می‌تواند در مصرف انرژی صرفه‌جویی کند، حتی در نما و ابزار نما، استفاده کردیم و امروز این اتفاق مبارک افتاده است.

وی خاطر نشان کرد: ۱۵۰۰ منزل سازمانی که در ۱۹ بلوک و ۱۸۰ هزار متر مربع ساخته شده، معادل ۱۹۹۰ طبقه است و بدین ترتیب هر روز یک طبقه کامل را برای استفاده آماده می‌کردیم و این اتفاق بسیار مبارکی است که تلاش می‌کنیم این روند ادامه یابد

Iran (Islamic Republic of)
دیاکو
۱۵:۱۴ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
کجا افتتاح شد؟؟به کیا دادین واحدهارو؟؟
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۱ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
مادر شهید دیدم نه خونه داره نه هیچ کسی هست نگهداری کنه ازش فقط برای اینکه زمان جنگ فرزندش چیزهایی میدونسته که به مادرش گفته اگر شهید شدم نباید بری از دولت چیزی بخوای و بگیری،دایی خود من شیمیایی بود با موتور سر بازار میموند مسافر میبرد آخریا برای زن و بچه رفت اقدام کرد گرفت ولی به کامش ننشست و یک لقمه هم از این پول را نخورد این پولها اشک و نفرین پشتش هست
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۰۵ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
این جنگ ۱۲ روزه برخی از مسئولین و فرماندهان کشور را از خواب بزرگی بیدار کرده است.
تا ببینند نظامیان این مملکت و حافظان امنیتشان در چه سختی ها و مشکلات معیشتی بزرگی به‌سر می برند.
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حمید
۰۶:۱۶ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
اگه میدونستم ک بعد از سی سال کار بازنشسته میشم و این جور توسط دولت رها می‌شدیم یک لحظه هم در نیروی انتظامی خدمت نمیکردم، ما آینه عبرت شاغلین هستیم،حداقل همون نود درصد شاغلین اجرا میکردین
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۴:۲۴ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
پزشکیان استعفا بده.
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمد هستم از مشهد مقدس متاسفانه قانون برای همه یک اندازه نیست
۰۱:۲۱ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
سلام محمد دامرودی هستم از مشهد مقدس متاسفانه قانون برای همه یک اندازه نیست من از چند نفر شکایت کردم ولی کلانتری محل اصلا اهمیت ب جرم پرونده نداد چون کارگر هستم
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۲۸ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
تورو خدا کمک کنید
۰
۰
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۰۰:۲۴ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
کجااافتتاح شد
۲
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۱۰ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
آقای رادان فکری باحال حقوق و مزایا پرسنل کن واقعا با این حقوق حداقل های زندگی را نمیشه تامین کرد .مسکنی که ساخته بشه بعد هم به نور چشمی ها داده بشه احتیاج به تبلیغات ندارند!!!!!!!!!
۰
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۶ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
سلام تورو به قرآن مارو دریابید شوهرم ۲۷ سال خدمت باسه تا بچه چکار کنیم دخترم بزرگ دانشجو دیگه رومون نمیشه بریم خونه اجاره کنیم خجالت می کشیم والله به خاطر جابجایی جراحی کمر داشتم درعین جواتی پیر شدم جراحی کمر اونم با پلاتین چرا کسی صدای مارو نمیشنوه چرا کسی واسه رضای خدا کمک مسکن نمی کنه ۲۷ سال خدمت هنوز یک شب ازخانه سازمانی استفاده نکردیم هرسال تحقیر صاحب خونه هرسال التماس صاحب خونه خسته شدیم کم آوردیم به قرآن فقط به فکر خودکشی ام ازاین دنیای پردرد بی زارم فقط به زور دارم نفس می کشم از درد بدن جنگ اعصاب خانه به دوشی سردار رادان واسه خاطر حضرت زهرا ندای مارو بشنو اگه جوابم ندید اون دنیا باید جوابگو باشید قرص اعصاب می خورم با سه تا بچه هرروز به خودکشی فکر می کنم میگن نظامی ومستاجر خیلی تحقیر میشیم خدا لعنت کنه صاحب خانه رو که به حدی اذیتم کرده دلم شکسته
۱
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۶ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
سلام حقوق رو افزایش بدید
۰
۷
پاسخ دادن
Australia
سید موسوی
۲۱:۳۰ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
در استان اصفهان منازل ساخته شده را به پرسنل نیروی انتظامی با قیمت های گزاف و اکثرا با خدمت های ۱۵ الی ۲۰ سال به بالا آن هم با قیمت های ۵ الی ۶ میلیاردی که اکثرا در یک میلیارد آن هم مانده اند بعد می آیید تبلیغ می‌گذارید که منازل را ارزان قیمت میدهید
۱
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
فیروز
۲۱:۲۶ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
اگه راست می گید معیشت پرسنل را درست کنید تو م گرفتارمون کرده
۱
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مصطفی
۲۱:۱۲ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
حقوق کارگری در شآن افسران ارشد نیست تا کی اینجوری میخواد باشه مگه حضرت آقا نفرمود معیشت کارکنان اولویت باشد چرا گوشتان بدهکار نیست
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۸ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
۱۵۰۰واحد۶ماه نیست داره تکمیل میشه آقای رادان بدترین جای ممکن این برجهاساخته شده تهران ازبی ابی ومشکلات برق وگازرنجمیبره درست درمنطقه ای ساخته شده که برجهای تکمیل نشده
وترافیک معظل شدیدمنطقه شده ومسائل امنیتی روبنظرمیاداصلارعایت نمیکنیددرست جنب دانشگاه انتظامی اجراشده واقعا یه بافت پرحجم وشلوع وخطرناکی باعث تاسف فقط خوستیدیه حرکتی انجام بشه برای پرسنلتون ولی کلااشتباه بوده واقعاجای تاسف امیدوارم حداقل مسایل ایمنی واستقامت دربرابرزلزه رعایت شده باشه
۱
۴
پاسخ دادن
