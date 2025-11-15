باشگاه خبرنگاران جوان - سردار احمد رضا رادان در آیین بهرهبرداری شهرک مسکونی حضرت فاطمه الزهرا (س) یاد شهدای انتظامی و جبهه مقاومت و به ویژه شهید سردار باقری را گرامی داشت و بر ضرورت توجه به معیشت همکاران انتظامی و کاهش دغدغههای معیشتی آنان تاکید کرد.
سردار رادان از مزایای این شهرک را طراحی و اجرای سیستم بازیافت و تصفیه آب با قابلیت بازچرخانی ۷۰ درصد از آب مصرفی و بهرهگیری از انرژی خورشیدی و استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف انرژی عنوان کرد و افزود: استفاده از مصالح و تکنیکهای ساختمانی مبتنی بر توسعه پایدار از دیگر مزیتهای این پروژه است.
وی با اشاره به کاهش هزینههای ساخت تا ۲۰ درصد و کوتاهکردن زمان اجرای پروژه و کاهش فشار اقتصادی بر نیروهای مسلح، اظهار کرد: تامین مسکن برای خانوادههای دارای سابقه خدمت طولانی از دغدغههایی بوده که همواره در تلاش برای رفع آن هستیم.
فرمانده کل انتظامی کشور در این مراسم از زحمات مهندسان و عوامل اجرایی پروژه به ویژه سردار درویش و رئیس جمهور رئیس مجلس و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به سبب حمایتهای همه جانبه تقدیر کرد.
سردار رادان از این پروژه به عنوان الگویی برای پروژههای آینده مسکن سازمانی در کشور یاد کرد و افزود: در حوزه سازمان، نسبت به سایر نیروهای مسلح، با برخورداری نزدیک به ۷۰ درصدی حقوق و مزایا در نزدیک به ۷ ماه، این یعنی معیشت همکاران عزیزمان در مخاطره جدی است. غیر از این با توجه به شرایط، همکاران عزیز ما در شهرهای بزرگ مجبور شدند تا سه لایه از مرکز شهرها عقبتر بروند. این اقدام برای سازمانی که همواره با مأموریتهای سخت دست و پنجه نرم میکند، بسیار رنجآور است. اگرچه این کار عاشقانه و صادقانه است، اما مخصوصاً برای خانوادهها با رنج و زحمت همراه است.
وی خاطر نشان کرد: این اقدام برگرفته از مجاهدتهای فرماندهان قبلی در حوزه توسعه است و بنده شاگرد آنان هستم. پایه ساخت صد هزار منزل سازمانی برای همکاران گذاشته شد. صحبتی که عذر اول میخواهم بگویم این است که بسیاری نصیحت میکردند که شما منابع و امکانات کمتری نسبت به سایر جاها دارید، اما به حکم رهبر انقلاب نمیتوانیم سست باشیم. ما مجاهدت در کارهای سخت را از جنگ آموختیم و از شهدا درس گرفتیم.
سردار رادان گفت: از زمانی که شروع به کار کردیم، در حقیقت میتوان گفت از سال ۱۴۰۳ شروع به بناسازی کردیم و تا به امروز ۲۵۰۰ خانه به همکاران تخفیف داده شده است. امروز ۱۵۰۰ نفر از همکاران ما در مرکز، اعم از دانشجوهایی که رنج خانه اجارهای را تحمل میکردند و همکارانی که رنج اجارهنشینی را داشتند، با این افتتاح، این رنج کمتر خواهد شد. قرار بر این است که تا پایان امسال ۱۰ هزار واحد دیگر نیز تحویل داده شود.
فرمانده انتظامی کل کشور ادامه داد: روزی که اعلام شد ۱۵۰۰ خانه در ظرف ۱۹۰ روز ساخته خواهد شد، بسیاری از افراد باور نمیکردند. به یاد دارم وقتی در داخل شهر با مردم صحبت میکردیم، اما با بهرهگیری از علم، جهاد و یک پیمانکار خوب که هنرمند هم بود، امروز در پایان ۱۹۰ روز، ۱۵۰۰ خانه تمام شد.
سردار رادان افزود: بر اساس کار علمی که نیروی انتظامی انجام داد، قبل از اینکه اساساً بحث ناترازی آب مطرح شود، کار علمی انجام دادیم. در همان پروژه به این نتیجه رسیدیم که در انرژی هم میشود از انرژی خورشیدی بهره گرفت تا ناترازیهای احتمالی آینده را جبران کنیم.
توجه به ناترازی انرژی
وی با اشاره به اینکه سه اتفاق بزرگ در این پروژه و پروژههای مشابه دیگر رخ داد، گفت: در حوزه مصرف آب؛ در این پروژه ۷۰ درصد آب مصرفی را تصفیه و به چرخه مصرف بازمیگردانیم. برای اولین بار در این پروژهها، آب از منبع، برای مصارف غیرخوری استفاده میشود. وقتی ۷۰ درصد آب مصرفی مجدد به چرخه مصرف بازمیگردد، ناترازی آب که با ۱۰ درصد صرفهجویی میتوان از آن عبور کرد، با این روش (۷۰ درصد بازگشت) بسیار بیشتر جبران میشود.
سردار رادان با بیان اینکه موضوع دوم، استفاده از انرژی خورشیدی بود، گفت: موضوع مهم دیگر نیز این است که از همه تجهیزاتی که میتواند در مصرف انرژی صرفهجویی کند، حتی در نما و ابزار نما، استفاده کردیم و امروز این اتفاق مبارک افتاده است.
وی خاطر نشان کرد: ۱۵۰۰ منزل سازمانی که در ۱۹ بلوک و ۱۸۰ هزار متر مربع ساخته شده، معادل ۱۹۹۰ طبقه است و بدین ترتیب هر روز یک طبقه کامل را برای استفاده آماده میکردیم و این اتفاق بسیار مبارکی است که تلاش میکنیم این روند ادامه یابد