باشگاه خبرنگاران جوان - آرامستان دارالسلام در شهرستان شیراز استان فارس واقع شده و سومین ارامستان جهان اسلام محسوب می‌شود. در این مکان آرامگاه حضرت بی بی خدیجه (س) از نوادگان امام حسن مجتبی (ع) قرار دارد. مقبره‌ای با رنگ سبز در این گورستان دیده می‌شود که معروف به سرباز امام زمان(عج) است. بقیه مقبره‌ها مربوط به برخی از علماء؛ شهدای قیام ۱۶ خرداد ۱۳۴۲مردم شیراز است که به همت شهرداری شیراز و میراث گردشگری فارس این مکان تبدیل به فضای گردشگری تبدیل خواهد شد.

شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: سالار خطیر - فارس

