برخورد چند خودرو در ورودی کشن شیراز از سمت کمربندی، حادثه آفرید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - وکیل زاده مسئول روابط عمومی مرک مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی فارس اظهار کرد: ساعت ۱۵ و ۳۹ دقیقه بعد از ظهر امروز ۲۴ آبان، تصادفی در ورودی کشن از سمت کمربندی، زیر پل هوایی رخ داد.

او ادمه داد: در این حادثه ۳ خودروی پژو ۲۰۶، تیبا و سمند با یکدیگر برخورد کرده و یکی از خودرو‌ها به تیر چراغ برق برخورد کرد.

وکیل زاده با بیان اینکه کارشناسان اورژانس ۱۱۵ با ۳ دستگاه آمبولانس فوراً به محل اعزام شدند، افزود: طبق گزارش اولیه، این حادثه تاکنون ۵ مصدوم داشته است.

مسئول روابط عمومی اورژانس فارس گفت: همچنین توسط مرکز هدایت عملیات بحران، به ۱۱۰، ۱۲۵ و ۱۲۱ اطلاع رسانی و هماهنگی لازم انجام شد.

هادی عیدی پور مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز نیز اظهار کرد: بعد از ظهر امروز پس از تماس با سامانه ۱۲۵، تیم‌های عملیاتی از ایستگاه‌های ۵، ۱۴ و ۱۸ بلافاصله به محل حادثه در کمربندی (پل امام حسن مجتبی) اعزام شدند.

او افزود: در این سانحه، یک دستگاه خودروی تیبا پس از خروج از مسیر اصلی با تیر چراغ برق برخورد می‌کند که بر اثر شدت ضربه باعث افتادن ستون چراغ برق و سقوط آن بر روی یک دستگاه خودروی تیبای دیگر شده بود.

عیدی‌پور با اشاره به عملیات رهاسازی مصدومان بیان کرد: راننده و سرنشینان هر ۲ خودرو در داخل کابین محبوس شده بودند که آتش‌نشانان با استفاده از تجهیزات تخصصی هیدرولیک و نجات، مصدومان را با موفقیت رهاسازی کرده و آنها را به عوامل اورژانس، جهت انجام اقدامات درمانی تحویل دادند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز تأکید کرد: نیرو‌های عملیاتی همچنین با توجه به نشت بنزین و روغن موتور خودور‌های تصادفی بر روی سطح آسفالت اقدام به ایمن‌سازی محل حادثه کردند.

جزئیات تکمیلی و وضعیت نهایی حادثه دیدگان متعاقباً اعلام می‌شود.