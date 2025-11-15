نماینده وزن ۴۶-کیلوگرم تیم تکواندوی بانوان ایران به فینال بازی‌های کشور‌های اسلامی راه یافت و سه نماینده دیگر کشورمان در انتظار حضور در جدولِ شانس مجدد هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ رقابت‌های تکواندو بازی‌های کشور‌های اسلامی از امروز شنبه آغاز شد و تیم ایران در روز نخست چهار نماینده دارد.

در وزن ۷۴- کیلوگرم، علی خوش‌روش ابتدا برابر محمد الحوثی از بحرین دو بر صفر به برتری رسید و راهی یک چهارم نهایی شد. وی در دور بعدی مقابل نجم‌الدین خوجیف قهرمان جهان و نماینده مطرح ازبکستان قرار گرفت و راند نخست را با اختلاف زیاد واگذار کرد، اما در راند دوم روش مبارزه خودرا تغییر داد و پنج بر چهار برنده شد تا کار به راند سوم کشیده شود. خوش‌روش در راند پایانی با وجود تلاش فراوان با حساب ۸ بر ۶ بازنده شد. خوش‌روش باید در انتظار صعود خوجیف به فینال باشد تا کارش را در جدولِ شانس مجدد دنبال کند.

در وزن ۵۴- کیلوگرم، امیرمحمد نصیراحمدی در گام نخست به عبدالله المشرف از عربستان باخت تا در انتظار فینالیست شدن نماینده میزبان باشد و او نیز به جدول شانس مجدد برود.

در وزن ۵۷-کیلوگرم، هستی محمدی نماینده جوان ایران مقابل کمورزوا از قرقیرستان به پیروزی رسید و در یک‌چهارم مقابل کبری ایلگون نماینده پرافتخار و باتجربه ترکیه روی شیاپچانگ رفت. ایلگون راند نخست را با حساب ۱۵ بر ۲ (امتیاز عالی) برنده شد، اما راند دوم با برتری نماینده ایران همراه شد. در راند پایانی، ایلگون با استفاده از تجربه خود در حالی که تا ثانیه‌های پایانی عقب بود، در نهایت ۶ بر ۳ برنده شد و به نیمه‌نهایی رسید. با این اوصاف، محمدی باید در انتظار صعود نماینده ترکیه به فینال باشد تا او نیز به شانس مجدد برسد.

در وزن ۴۶-کیلوگرم، ساینا کریمی در گام نخست برابر پوگانتسووا از قزاقستان به برتری دست یافت و سپس برابر امینه گوگباکان قهرمان جهان از ترکیه، با نمایشی تماشایی به یک برتری ارزشمند دست یافت و راهی نیمه‌نهایی شد.

دختر تکواندوکار ایران در نیمه‌نهایی نیز برابر ماریما ذکری از نیجر در دو راند متوالی به پیروزی رسید تا اولین هوگوپوش ایران در فینال باشد. وی امشب و از حدود ساعت ۲۲ برای کسب مدال طلای روی شیاپچانگ می‌رود.

مسابقات این چهار وزن، امشب به اتمام خواهد رسید.

برچسب ها: تکواندو ، مسابقات تکواندو
خبرهای مرتبط
رقابت ۱۴۴ تکواندوکار در بازی‌های کشور‌های اسلامی/ مبارزه قهرمانان جهان و المپیک در ریاض
شهروندخبرنگار اصفهان؛
فینال نوزدهمین دوره رقابت‌های لیگ منطقه‌ای نونهالان باشگاه‌های سراسر کشور در کاشان
۳ نماینده از مازندران در مسابقات تکواندو المپیک ناشنوایان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قلعه نویی از انتقادات با صبر و حوصله استفاده کند/ بازی با ازبکستان کمکی به تیم ملی فوتبال نمی‌کند
ورزشکار آمریکایی در ایران دوپینگی از آب درآمد
دلبری اورونوف از مشتریان آسیایی/ کار پرسپولیس سخت شد
دیدار پرسپولیس و تراکتور به تعویق افتاد
تیم ملی کشتی آزاد راهی عربستان شد
برنامه استقلال برای بازی با پادیاب خلخال مشخص شد
گل گهر حریف تدارکاتی امروز پرسپولیس در آزادی است
کرواسی به جام جهانی صعود کرد/ هلند و آلمان در یک صدمی صعود مستقیم+ فیلم
پیام تاجرنیا خطاب به هواداران دو تیم استقلال و پرسپولیس
گتوزو: قوانین را برای صعود ایتالیا تغییر دهید!
آخرین اخبار
کریمی فینالیست شد؛ سه تکواندوکار ایران در انتظار شانس مجدد
پایان لیگ ترامپولین باشگاه‌های کشور با مشخص شدن نتایج ۳ رده سنی
تیم ملی والیبال جوانان بهتر بود به بازی های کشورهای اسلامی اعزامی شود/ مسئولان به دنبال مدال طلا تا آزمایش جوانان هستند
دیدار پرسپولیس و تراکتور به تعویق افتاد
محمد رهبری: برای تکرار مدال‌های دوره قبل بازی‌ها تلاش می‌کنیم
پاریسی‌ها به دنبال وینیسیوس؛ طغیان ستاره برزیلی کار دستش می‌دهد؟
قهرمان کشتی فرنگی جهان: قول می‌دهیم ۱۰۰ درصد توانمان را روی تشک بگذاریم
مربی ایتالیایی تیم ملی فوتبال: من مجذوب فرهنگ ایرانی شدم
رژه کاروان ورزش ایران در المپیک بیست و پنجم ناشنوایان
آغاز رویداد بین‌المللی تنیس ساحلی در کیش با شعار «از مینو تا هرمز، خلیج فارس تا بی‌نهایت»
سرژ ارویه به دیدار با تراکتور می‌رسد
ورزشکار آمریکایی در ایران دوپینگی از آب درآمد
اراک در آب نمک؛ پرسپولیس هنوز میزبانی را رسمی نکرده است
داوران ایرانی جام ملت‌های فوتبال آسیا را قضاوت می‌کنند
آغاز جام جهانی بسکتبال ۳ به ۳ دانشجویان با حضور نمایندگان ایران
جهانبخش رکورد خود در هلند را از دست می‌دهد
برنامه استقلال برای بازی با پادیاب خلخال مشخص شد
جنپو از امروز در تمرینات استقلال
تاجرنیا همچنان روی صندلی مدیریت استقلال
لیگ برتر والیبال نوجوانان؛ تیم ملی زیر ۱۶ سال و شهداب در فینال
برنامه دیدار های تیم ملی فوتبال هفت نفره در قهرمانی آسیا _ اقیانوسیه
پایان کار ورزشکاران دو گانه ایران در بازی‌های اسلامی با عنوان چهارمی
پیام تاجرنیا خطاب به هواداران دو تیم استقلال و پرسپولیس
سایت یونانی: طارمی در امارات درخشید
تیم‌های ملی دوومیدانی، پارادوومیدانی، شمشیربازی و بسکتبال وارد ریاض شدند
پنجمین جام جهانی برای مودریچ ۴۰ ساله
کومان: بیشتر ناراحتم تا خوشحال
پایان مصدومیت ستاره تکنیکی تیم ملی
۳ غایب سرشناس فرانسه برای دیدار پایانی انتخابی جام جهانی
گتوزو: قوانین را برای صعود ایتالیا تغییر دهید!