باشگاه خبرنگاران جوان ـ رقابت‌های تکواندو بازی‌های کشور‌های اسلامی از امروز شنبه آغاز شد و تیم ایران در روز نخست چهار نماینده دارد.

در وزن ۷۴- کیلوگرم، علی خوش‌روش ابتدا برابر محمد الحوثی از بحرین دو بر صفر به برتری رسید و راهی یک چهارم نهایی شد. وی در دور بعدی مقابل نجم‌الدین خوجیف قهرمان جهان و نماینده مطرح ازبکستان قرار گرفت و راند نخست را با اختلاف زیاد واگذار کرد، اما در راند دوم روش مبارزه خودرا تغییر داد و پنج بر چهار برنده شد تا کار به راند سوم کشیده شود. خوش‌روش در راند پایانی با وجود تلاش فراوان با حساب ۸ بر ۶ بازنده شد. خوش‌روش باید در انتظار صعود خوجیف به فینال باشد تا کارش را در جدولِ شانس مجدد دنبال کند.

در وزن ۵۴- کیلوگرم، امیرمحمد نصیراحمدی در گام نخست به عبدالله المشرف از عربستان باخت تا در انتظار فینالیست شدن نماینده میزبان باشد و او نیز به جدول شانس مجدد برود.

در وزن ۵۷-کیلوگرم، هستی محمدی نماینده جوان ایران مقابل کمورزوا از قرقیرستان به پیروزی رسید و در یک‌چهارم مقابل کبری ایلگون نماینده پرافتخار و باتجربه ترکیه روی شیاپچانگ رفت. ایلگون راند نخست را با حساب ۱۵ بر ۲ (امتیاز عالی) برنده شد، اما راند دوم با برتری نماینده ایران همراه شد. در راند پایانی، ایلگون با استفاده از تجربه خود در حالی که تا ثانیه‌های پایانی عقب بود، در نهایت ۶ بر ۳ برنده شد و به نیمه‌نهایی رسید. با این اوصاف، محمدی باید در انتظار صعود نماینده ترکیه به فینال باشد تا او نیز به شانس مجدد برسد.

در وزن ۴۶-کیلوگرم، ساینا کریمی در گام نخست برابر پوگانتسووا از قزاقستان به برتری دست یافت و سپس برابر امینه گوگباکان قهرمان جهان از ترکیه، با نمایشی تماشایی به یک برتری ارزشمند دست یافت و راهی نیمه‌نهایی شد.

دختر تکواندوکار ایران در نیمه‌نهایی نیز برابر ماریما ذکری از نیجر در دو راند متوالی به پیروزی رسید تا اولین هوگوپوش ایران در فینال باشد. وی امشب و از حدود ساعت ۲۲ برای کسب مدال طلای روی شیاپچانگ می‌رود.

مسابقات این چهار وزن، امشب به اتمام خواهد رسید.