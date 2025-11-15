باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - نشست تخصصی آرامستان تاریخی دارالسلام شیراز همراه با رونمایی از سند رویکرد مداخله با هدف بازآفرینی فرهنگمبنا با محوریت نماینده ولیفقیه در فارس و مسوولینی از مدیریت شهری و دستگاههای استانی و فرهنگی برگزار شد.
آیتالله لطفالله دژکام، نماینده ولیفقیه در فارس و امامجمعه شیراز، مجموعه دارالسلام را نماد پیوند دین، حماسه و هنر دانست و بر ضرورت صیانت از اصالت فرهنگی و معنوی این مکان تاریخی تأکید کرد.
او با قدردانی از رویکرد جامع مدیریت شهری در توجه همزمان به زیرساختهای عمرانی و فرهنگی، این نگاه را نشانه خرد مدیریتی و آیندهنگری در مسیر تمدنسازی شهری دانست.
آیتالله دژکام تصریح کرد: اجرای طرح دارالسلام باید با رعایت دقیق اصول شرعی، حفظ هویت تاریخی و شفافیت حقوقی همراه باشد تا اعتماد عمومی نسبت به سلامت فرهنگی شهر تقویت شود.
نماینده ولیفقیه در فارس با تأکید بر اهمیت تعریف روشن مفاهیم در تدوین اسناد فرهنگی اظهار کرد: پایداری هویت معنوی هر طرح در گرو ثبات مفهومی و دقت در گفتمان اجرایی آن است.
او خواستار آن شد که سازمان فرهنگی شهرداری شیراز، مأموریت خود را بر پایه حفظ معنا و جلوگیری از تغییر مفاهیم در گذر زمان استوار کند.
آیتالله دژکام سه اصل بنیادین را خط مشی اجرای طرحهای فرهنگی و تاریخی دانست و بیان کرد: پایبندی به احکام شرعی در همه مراحل کار، حفظ ارزشهای میراثی در مداخلات عمرانی و تعیین شفاف چارچوب حقوقی و مالکیتی فضاها و ابنیه از اهمیت بسزایی برخوردار است.
او همچنین خواستار تعیین تکلیف موضوع مالکیت حقوقی دارالسلام توسط اداره کل اوقاف و امور خیریه استان فارس شد.
امام جمعه شیراز ضمن تأکید بر جایگاه تاریخی دارالسلام گفت: این مجموعه باید الگویی برای تلفیق دین، حماسه و هنر در جهان اسلام باشد؛ جایی که هویت معنوی و زیباییشناسی ایرانی در قالبی واحد به نمایش گذاشته شود.
وی ابراز امیدواری کرد که با همکاری مدیریت شهری و همراهی مردم، دارالسلام به پایگاهی الهامبخش برای ترویج فرهنگ دینی، هویت تاریخی و پیام صلحدوستانه شیراز تبدیل شود؛ شهری که از دیرباز سرچشمه ادب، ایمان و فرهنگ در ایران اسلامی بوده است.
سید ابراهیم حسینی، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز، نیز با اشاره به جهتگیریهای شورای ششم در مسیر ارتقای جایگاه این کلانشهر گفت: دارالسلام نماد و شناسنامه تاریخی و فرهنگی این شهر است و احیای این مجموعه باید در چارچوب سند راهبردی سومین حرم اهلبیت (ع) دنبال شود.
او تصریح کرد: شورای ششم فراتر از وظایف صرفاً شهرداری عمل کرده و برای ۲۰ سال آینده شیراز برنامهریزی کلان انجام داده است.
به گفته حسینی، تصویب و اجرای این سند راهبردی با تأیید شورای فرهنگ عمومی و نماینده ولیفقیه در استان فارس همراه بوده و مبنای اصلی تدوین برنامههای توسعه شهر قرار گرفته است.
رئیس شورای اسلامی شهر شیراز اظهار کرد: یکی از بخشهای اساسی این برنامه، توجه ویژه به مقوله زیارت در تمامی عرصهها از جمله اقتصاد، فرهنگ، معماری، شهرسازی و خدمات شهری است.
او تأکید کرد: زیارت محور هویت شیراز است و پیدایش و پویایی تمدن این شهر از آغاز، با اندیشه مذهبی پیوندی ناگسستنی دارد.
حسینی افزود: یکی از شاخصترین جلوههای این هویت معنوی، آرامستان دارالسلام است که بخشی از پیشینه ایمان و دانایی مردم فارس را در خود جای داده است.
رئیس شورای اسلامی شهر شیراز خاطرنشان کرد: دارالسلام نهتنها محلی تاریخی، بلکه مرکز هویت معنوی و فرهنگی شیراز به شمار میرود و شورای ششم با همین نگاه به آن ورود کرده است.
او یادآور شد: هدف از حفظ و مرمت دارالسلام، صرفاً صیانت کالبدی نیست؛ بلکه این مجموعه باید به بستری برای شناخت ریشههای تاریخی و تقویت احساس تعلق نسلهای آینده به هویت شیرازی تبدیل شود.
حسینی اضافه کرد: بهرهبرداری از این مجموعه باید با اهداف آموزشی، فرهنگی و ترویجی همراه باشد و زمینهساز تعامل شیراز با جهان اسلام و سایر ملتها شود؛ چراکه ظرفیت دارالسلام، فراتر از مرزهای جغرافیایی، حامل پیام تمدن، ادب و ایمان است.
رئیس شورای اسلامی شهر شیراز ادامه داد: تحقق این هدف نیازمند دو اقدام بنیادی است؛ نخست، مدیریت واحد و یکپارچه برای همه فرآیندهای احیای دارالسلام تا مسئولیتها و پاسخگوییها شفاف شود؛ و دوم، تدوین پیوست فرهنگی ویژه دارالسلام در چارچوب مصوبات شورای اسلامی شهر، بهگونهای که مأموریت و نقش هر نهاد اجرایی مشخص باشد.
حسینی تأکید کرد: با تعیین دقیق نقشها و هماهنگی دستگاهها، دارالسلام میتواند به محور هویتساز تمدن دینی شیراز بدل شود و نقش خود را در معرفی این شهر بهعنوان سومین حرم اهلبیت (ع) ایفا کند.
دارالسلام؛ تبارنامه هویتی شیراز و گنجینهای بیبدیل از تاریخ تمدن اسلامی
محمدحسن اسدی، شهردار کلانشهر شیراز، نیز دارالسلام را یکی از کهنترین آرامستانهای اسلامی جهان و تبارنامه هویتی شیراز دانست و تأکید کرد: مدیریت شهری در دوره کنونی با رویکردی متفاوت و مسئولانه، احیای این میراث فاخر را در قالب برنامهای علمی و فرهنگی دنبال میکند.
او با اشاره به جایگاه این آرامستان در هویت تاریخی و فرهنگی شیراز گفت: دارالسلام تنها یک محل خاکسپاری نیست، بلکه نمادی از تاریخ، اندیشه و ایمان مردمان این شهر است و باید با نگاه پژوهشی و فرهنگی مورد مطالعه و بازآفرینی قرار گیرد.
اسدی تصریح کرد: شهرداری شیراز از هرگونه فعالیت پژوهشی، مستندسازی و تولید محتوای فرهنگی در زمینه معرفی و شناخت دارالسلام پشتیبانی میکند. بر همین اساس از همه پژوهشگران، دانشگاهیان و صاحبنظران دعوت میشود تا در قالب مستندنگاری، نگارش مقالات، تولید آثار فرهنگی و هنری و طراحی برنامههای علمی، در این مسیر مشارکت کنند.
شهردار شیراز افزود: پیشنهادهایی همچون «تدوین منشور اخلاقی دارالسلام»، «تعریف روز دارالسلام در تقویم فرهنگی شهر»، «راهاندازی خانه حافظان دارالسلام»، «طراحی گالری و موزه روباز برای سنگنوشتههای نفیس»، و نیز «تأسیس مرکز تفسیر دارالسلام» با هدف نمایش اسناد و تصاویر تاریخی از جمله مواردی است که میتواند هویت این مجموعه را بهدرستی به نسل آینده منتقل کند.
او خاطرنشان کرد: تجربه شهرهای مختلف جهان نشان میدهد آرامستانها میتوانند بهعنوان مقصد گردشگری فرهنگی و تاریخی مطرح شوند؛ همانگونه که در برخی کشورها، آرامگاه اندیشمندان و هنرمندان با طراحی محوطهای هنرمندانه، به مراکز بازدید گردشگران تبدیل شده است؛ بنابراین نگاه به دارالسلام باید از محدوده گورستان فراتر رود و بهعنوان نماد تمدنی شیراز بازتعریف شود.
اسدی یادآور شد: این گورستان تاریخی از قدیمیترین گورستانهایی است که به آیین مسلمانان اختصاص دارد و در حقیقت شناسنامه تاریخی و فرهنگی مردم شیراز به شمار میرود.
این مقام ارشد شهری شیراز ادامه داد: در کنار دارالسلام، باغمزار مشاهیر نیز با اهتمام شورای اسلامی شهر و تصویب آییننامه ویژه، آماده بهرهبرداری است تا محل خاکسپاری فرهیختگان و مفاخر در دوره معاصر باشد. اهتمام شورای اسلامی شهر به موضوع آرامستانها نیز در سیاستگذاریهای جدید بهویژه در دارالرحمه و سایر گورستانهای اصلی کاملاً مشهود است.
او با تقدیر از همکاری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، ادارهکل اوقاف و امور خیریه، و ... گفت: اجرای این طرح ارزشمند بدون هماهنگی بین دستگاهها ممکن نیست. انتظار مدیریت شهری آن است که در موضوع مالکیت عرصه و مسائل حقوقی مربوط به دارالسلام و محدوده پیرامونی آن، همافزایی و توافق لازم شکل گیرد تا از بروز مشکلات آینده جلوگیری شود.
شهردار کلانشهر شیراز همچنین تأکید کرد: دارالسلام گنجینهای بیبدیل، ماندگار و تکرارنشدنی است که پاسداشت آن نهتنها وظیفهای فرهنگی، بلکه مسئولیتی تاریخی است. مدیریت شهری با رعایت اصل مداخله حداقلی در کالبد اثر، آماده حمایت از همه طرحهای علمی، فرهنگی و هنری مرتبط با این میراث ارزشمند است.
دارالسلام؛ سرمایه معنوی و فرهنگی شیراز در مسیر بازآفرینی با رویکرد آرامش و فرهنگ
مهدی پارسایی، معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس، نیز دارالسلام را سرمایهای بیبدیل از تاریخ و فرهنگ شیراز دانست و تأکید کرد: بازآفرینی این میراث تاریخی باید با رویکردی فرهنگی، آرام و مبتنی بر منطق گفتوگو و مستندنگاری علمی دنبال شود.
او با گرامیداشت تلاشهای شهردار شیراز و اعضای شورای اسلامی شهر گفت: خوشبختانه در دوره کنونی، نگاه مدیریت شهری نسبت به دارالسلام از سطح اقدامات عمرانی فراتر رفته و وارد مرحلهای فرهنگی و تمدنی شده است. این بنمایه فکری میتواند سرآغاز ساماندهی درست و احیای هویت تاریخی این گلستان کهن باشد.
پارسایی در ادامه تصریح کرد: تا پیش از این، دارالسلام نه بهصورت کامل رها شده بود و نه بهطور جامع مورد ساماندهی قرار داشت. اما اکنون با راهاندازی دبیرخانه مشترک و ورود دستگاههای فرهنگی، شرایط برای شکلگیری مدیریتی آرام، دقیق و هماهنگ مهیا شده است.
معاون استاندار فارس اظهار کرد: مفهوم پایداری در فرهنگ، به معنای جریان داشتن دارایی و اندیشه است. همانگونه که سرمایه اقتصادی در تجارت بازتولید میشود، دارایی فرهنگی نیز باید در گردش باشد تا تداوم یابد.
او افزود: شیراز شهری است که سرمایه اصلی آن، فرهنگ و زیارت است. از نخستین دوران شکلگیری، این شهر با آموزههای دین اسلام پیوند خورد و بهتدریج محل حضور عرفا و علمایی شد که در آرامگاه تاریخی دارالسلام آرمیدهاند. این مکان، بخش مهمی از سنت زنده زیارت در شیراز را نمایندگی میکند؛ سنتی که بیش از پنج قرن تداوم داشته و تا امروز زنده است.
پارسایی خاطرنشان کرد: استمرار این سنت فرهنگی، بخشی از هویت تاریخی شیراز و از دلایل اصلی جایگاه این شهر در جهان اسلام بهعنوان سومین حرم اهلبیت (ع) است.
معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس ادامه داد: با همکاری مشترک ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، اداره اوقاف و امور خیریه و شورای اسلامی شهر و شهرداری شیراز، مستندنگاری و کار علمی در زمینه دارالسلام آغاز شده است و خوشبختانه همراهی مطلوبی میان دستگاهها شکل گرفته است. حتی در بخشهایی که نیاز به توقف موقت فعالیتهای مرمتی بود، این اقدام با هدف حفظ اصالت اثر و انجام مطالعات علمی دقیق صورت گرفت.
او گفت: بر اساس توافقهای انجامشده، مدیریت مجموعه دارالسلام بهطور کامل به شهرداری شیراز سپرده میشود تا این مجموعه در کنار جایگاه تاریخی خود، بهعنوان یکی از نقاط محوری گردشگری و زیارت در منظر فرهنگی شیراز برنامهریزی شود.
پارسایی اظهار امیدواری کرد: با برنامهریزی انجامشده، بخشهایی از دارالسلام در ماه رمضان و ایام نوروز آینده آماده بازدید عمومی شود تا گردشگران و شهروندان شیرازی بتوانند از این میراث ارزشمند دیدن کنند و با بزرگان آرمیده در این مکان مقدس آشنا شوند.
معاون استاندار فارس افزود: پیشنهادهایی نظیر اجرای نمایشهای آیینی بر قبور مشاهیر، برگزاری رویدادهای فرهنگی و طراحی مسیرهای زیارت در قالب پروژه «زیارتگاههای هفتگانه شیراز» میتواند جلوهای نو از پیوند زیارت و فرهنگ در این شهر را رقم بزند.
او همچنین ابراز امیدواری کرد: امضای سند همکاری مشترک امروز، سرآغاز تحولی نو در مدیریت دارالسلام باشد؛ تحولی که با مدیریت آرام، فرهنگی و همهجانبه، این میراث دیرینه را به جایگاه شایسته خود در هویت جهانی شیراز بازگرداند.
دارالسلام؛ آینه ایمان و فرهنگ، روایتگر تاریخ بزرگان شیراز
بهزاد مریدی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فارس، نیز دارالسلام را جلوهای از پیوند میان ایمان و تاریخ شیراز دانست و تأکید کرد: روایتگری درست این گورستان کهن، بهمعنای بازخوانی هویت و فرهنگ مردمان این شهر است و باید با نگاهی جامع و تمدنی دنبال شود.
او با اشاره به اندیشههای علامه طباطبایی گفت: عناوین دنیوی اگر دوام و وفا داشته باشند، در خدمت انسان قرار میگیرند و آرامستانها در حقیقت مکتبهای تربیتیاند که در سازندگی انسان نقش دارند.
مریدی افزود: علامه طباطبایی در آثار خود به نقل از استادش، مرحوم آیتالله قاضی طباطبایی، یادآور میشود که حضور مستمر در «وادیالسلام» خود فرصتی برای سلوک معنوی و تأمل در حقیقت حیات است. از همین منظر، دارالسلام شیراز نیز همان جایگاه روحانی و معرفتی را در اقلیم فارس دارد؛ جایی که رفتگان، آموزگاران مانایی و آرامشاند.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فارس تصریح کرد: دارالسلام همچون وادیالسلام نجف، از گنجینههای کمنظیر میراث اسلامی است و مزار بزرگان بسیاری از علمای، عرفا و نامآوران فارس در طول قرون متمادی در این مکان آرام گرفتهاند؛ به همین سبب، دارالسلام نهتنها یک آرامستان، بلکه فرهنگنامه مصور تاریخ شیراز است.
او تأکید کرد: روایت این مکان باید مبتنی بر شناخت تاریخی و انسانی باشد تا نسل امروز بداند که تاریخ بزرگان دارالسلام همان تاریخ شیراز است؛ یعنی روایت ایمان، علم و فرهنگ در پهنهای زنده از تمدن اسلامی.
مریدی با قدردانی از تلاشهای شهردار کلانشهر شیراز اظهار کرد: تا زمانیکه مدیریت این کلانشهر در دستان محمدحسن اسدی است، میراث فرهنگی فارس همراهی کامل خود را با رویکرد یکپارچه مدیریت شهری اعلام میکند؛ چراکه وی با نگاهی فرهنگی و تمدنی، گامی ماندگار برای اعتلای جایگاه تاریخی شیراز برداشته است.
او با تقدیر از آیتالله دژکام، نماینده ولیفقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز، گفت: حضور و توجه معظمله پشتوانهای معنوی برای موفقیت این مسیر است. باور دارم که با هدایت عالمان اندیشمند، روایت دارالسلام بهعنوان نماد ایمان و فرهنگ در شیراز جان تازهای خواهد گرفت.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فارس تأکید کرد: دارالسلام ظرفیتی فرهنگی و معنوی است که باید با نگاه اصیل و رویدادمحور معرفی شود؛ زیرا احیای چنین میراثی، احیای هویت تاریخی شهر و ادای دِینی به پیشینیان این دیار است.
دارالسلام؛ از میراث آرامستان تا مقصد گردشگری فرهنگی در چشمانداز جدید شهر شیراز
مسعود زارعی، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر شیراز، نیز از تشکیل دبیرخانه دائمی برای پیگیری تصمیمات مرتبط با دارالسلام خبر داد و تأکید کرد: این مجموعه تاریخی باید بهعنوان یکی از محورهای گردشگری فرهنگی شیراز مورد بازنگری و بازتعریف قرار گیرد.
وی با اشاره به امضای سند همکاری میان دستگاههای اجرایی گفت: امروز با امضای سند مداخلهای و واگذاری اختیار ورود به شهرداری شیراز نقطه آغاز دورهای تازه در ساماندهی و برنامهریزی علمی این مجموعه رقم خورده است.
زارعی ادامه داد: بازنگری در طرح جامع، نخستین اقدام مهم در مسیر احیای دارالسلام خواهد بود و این بازنگری با مشارکت دستگاههایی انجام میشود که امروز این تفاهمنامه را امضا کردهاند. هدف اصلی این بازنگری، اعمال حداقل مداخله فیزیکی و حداکثر بهرهگیری از دیدگاههای متخصصان در حوزههای تاریخی، فرهنگی، هنری، مردمشناسی و مذهبی است.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر شیراز با تجلیل از پیگیریهای محمدحسن اسدی، شهردار شیراز، در اولویت دادن به موضوع احیای دارالسلام اظهار داشت: اهتمام مدیریت شهری در قالب رویکرد فرهنگی و تعامل با نهادهای علمی، زمینهساز شکلگیری نگاهی تازه به این مجموعه شده است. بدینترتیب، دارالسلام از یک گورستان تاریخی به گنجینهای زنده از هویت فرهنگی و دینی بدل خواهد شد.
او افزود: برگزاری نشستها و همایشهای تخصصی سالانه با موضوع دارالسلام و راهاندازی دبیرخانه دائمی این مجموعه، میتواند این روند را تداوم بخشد. در همین راستا، پیشنهاد ثبت "روز دارالسلام" در تقویم فرهنگی شیراز ارائه شده است تا یاد و جایگاه این گورستان تاریخی هر سال با برگزاری همایشهای علمی و فرهنگی گرامی داشته شود.
زارعی خاطرنشان کرد: در فرمایشهای رهبر معظم انقلاب، آرامستانها بهعنوان یکی از مهمترین ظرفیتهای فرهنگی و گردشگری کشور یاد شدهاند. دارالسلام نیز میتواند با تدوین دستورالعملهای اجرایی و بهرهگیری از ظرفیت تاریخی خود، به مجموعهای گردشگری با رویکرد مذهبی و فرهنگی تبدیل شود.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر شیراز ضمن سپاس از همراهی همه دستگاهها بهویژه شهرداری شیراز گفت: این حرکت ارزشمند، آغاز راهی ماندگار است که میتواند چهره فرهنگی شهر را دگرگون سازد و در تقویم گردشگری کشور، نام دارالسلام شیراز را بهعنوان نماد احترام به تاریخ و هویت ماندگار ایرانی–اسلامی ثبت کند.
دارالسلام؛ سند هویت دینی شیراز در مسیر تثبیت مالکیت و اجرای تفاهمنامه مشترک دستگاهها
حجتالاسلام رحیم صفریگرایی، معاون ادارهکل اوقاف و امور خیریه فارس، نیز با قدردانی از تلاشهای مدیریت شهری در ساماندهی قبرستان تاریخی دارالسلام گفت: دارالسلام شناسنامه معنوی و فرهنگی شهر شیراز و جلوهای از هویت سومین حرم اهلبیت (ع) است که اکنون با همافزایی نهادهای مؤثر، در مسیر اجرای طرحی مشترک و منسجم قرار گرفته است.
او در این نشست با حضور نماینده ولیفقیه در استان فارس، علما و مدیران شهری افزود: تفاهمنامهای که میان ادارهکل اوقاف و امور خیریه، ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان فارس و مجموعه مدیریت شهری به امضا رسیده، حاصل ماهها بررسی، تبادل نظر و تلاش مشترک برای تعیین چارچوبی روشن در صیانت از این میراث مذهبی و تاریخی است.
حجتالاسلام صفریگرایی تصریح کرد: با پیگیریهای صورتگرفته در دوره مدیریت فعلی، سند رسمی مالکیت دارالسلام در اداره ثبت اسناد استان فارس در مرحله نهایی صدور قرار گرفته است. بر اساس تشریفات قانونی، آگهی نوبتی این سند به مدت سه ماه منتشر شده که یک ماه آن گذشته و تا پایان فرایند، اجرای مراحل اداری ادامه دارد.
معاون ادارهکل اوقاف و امور خیریه فارس، با تأکید بر اهمیت این گام افزود: تثبیت مالکیت حقوقی این آرامستان تاریخی، یکی از بندهای کلیدی تفاهمنامه مشترک است و زمینه را برای همافزایی میان دستگاههای مختلف و آغاز عملیات رسمی ساماندهی توسط شهرداری شیراز فراهم میسازد. بر پایه این سند، ادارهکل اوقاف و امور خیریه استان فارس، انتفاع و بهرهبرداری فرهنگی از دارالسلام را در اختیار مجموعه مدیریت شهری قرار میدهد تا این مکان تحت چارچوبی فرهنگی، مذهبی و پژوهشی احیا و اداره شود.
او ضمن تجلیل از همراهی علما و دستگاههای اجرایی خاطرنشان کرد: هدف نهایی این همکاری، احیای جایگاه دارالسلام در قامت مرکز فرهنگی و زیارتی شیراز است؛ مکانی که قرنها مأمن بزرگان دین بوده و امروز با نگاه مدیریتی واحد، میتواند در مسیر هویتسازی دینی، فرهنگی و گردشگری مؤثر واقع شود.
حجتالاسلام صفریگرایی همچنین از پیگیریهای دلسوزانه محمدحسن اسدی، شهردار شیراز، در تسریع اجرای تفاهمنامه تقدیر کرد و گفت: با تحقق سند تثبیت مالکیت و آغاز فاز اجرایی، دارالسلام دوباره به عنوان گنجینهای زنده از تاریخ ایمان، عرفان و هویت ایرانی-اسلامی در قلب شیراز خواهد درخشید.
دارالسلام؛ گنجینه تاریخی شیراز در مسیر احیای فرهنگی با راهبرد واحد مدیریت شهری
رضا جاویدی، رئیس سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری شیراز، نیز با اشاره به جایگاه تمدنی و مذهبی دارالسلام گفت: آرامستان تاریخی دارالسلام از قرون دوم و سوم هجری باقی مانده و با مساحتی حدود هفت هکتار در بافت تاریخی شیراز جایگاهی ویژه در حافظه فرهنگی، اجتماعی و مذهبی مردم این شهر دارد.
وی اظهار داشت: پس از تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر جایگاه شیراز به عنوان سومین حرم اهلبیت (ع)، اهمیت دارالسلام بهعنوان شناسنامه تاریخی و معنوی شیراز دوچندان شد و در همین راستا، شورای اسلامی شهر در دوره ششم و مدیریت شهری جدید احیای این گنجینه را در شمار پروژههای ستارهدار خود قرار داد.
جاویدی با اشاره به تدوین طرح جامع بازآفرینی دارالسلام افزود: این طرح با بهرهگیری از دیدگاه بیش از ۳۰ استاد دانشگاه و اندیشمند در حوزههای معماری، تاریخ، دین و فرهنگ تهیه شده و بر مبنای آن، مسیر مرمت و احیای فضاهای تاریخی و فرهنگی مجموعه آغاز شده است.
او ادامه داد: با دستور شهردار شیراز، مرمت عمارتهای تاریخی، ساماندهی فضاهای فرهنگی و آمادهسازی زیرساختهای گردشگری در دستور کار قرار گرفته و عملیات اجرایی آن هماکنون در حال انجام است.
رئیس سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری شیراز خاطرنشان کرد: در این روند، همکاری سهجانبه میان ادارهکل اوقاف و امور خیریه، ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان فارس و مجموعه مدیریت شهری شیراز، زمینهساز دستیابی به راهبردی واحد برای حفظ اصالت تاریخی و معنوی این مجموعه شده است.
جاویدی با تجلیل از حمایتهای شورای اسلامی شهر، شهردار و معاونتهای «فرهنگی، اجتماعی و ورزشی»، «محیط زیست و خدمات شهری»، «شهرسازی و معماری» تأکید کرد: دارالسلام پروژهای کمنظیر در جهان اسلام است که احیای آن نهتنها به حفظ هویت تاریخی شیراز میانجامد، بلکه میتواند الگویی برای پیوند میان فرهنگ، دین و تاریخ در معماری شهری ایران باشد.
او همچنین ضمن ابراز قدردانی از همراهی اساتید دانشگاه، دستگاههای اجرایی و نهادهای مذهبی و فرهنگی گفت: هدف نهایی، بازگرداندن روح حیات فرهنگی به دارالسلام و تبدیل آن به میراثی زنده و جریانساز در تاریخ معاصر شیراز است.
بنابراین گزارش، سند رویکرد مداخله در گورستان تاریخی دارالسلام با محوریت بازآفرینی فرهنگمبنا تدوین شد. این سند راهبردی با هدف صیانت از اصالت تاریخی و هویت فرهنگی شیراز، اصولی، چون مستندنگاری جامع، مداخله حداقلی، برگشتپذیری اقدامات و بهرهگیری از مصالح همگن را تبیین میکند.
در این سند، دارالسلام یادخانه هویت شیراز و گنجینهای از باور، هنر و آیین مردمان گذشته معرفی شده است؛ محلی که نقوش سنگقبرها و معماری آن، روایتی زنده از ایمان، پیشه و فرهنگ ایرانی-اسلامی را بازمینماید.
اصول کحفاظتی سند بر منع آسیب به بستر تاریخی، اجرای مداخلات کارشناسیشده و استفاده از فناوریهای نوین تأکید دارد. همچنین، مدیریت پوشش گیاهی و حفاظت از درختان اصیل بهعنوان بخشی از اصالت زیستمحیطی دارالسلام در دستور کار قرار گرفته است.
دارالسلام در این رویکرد، نه فراموشخانه مرگ که یادخانه حیات جاودانه و نماد تداوم ایمان و فرهنگ شیرازیان تبیین شده است.