باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - علی فرهادی، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره وضعیت ثبت‌نام و حضور دانش‌آموزان بیماران خاص همچون پروانه‌ای گفت: آمار دقیق این دانش‌آموزان در حال حاضر در دسترس نیست، اما هر تعداد که به مدارس ما مراجعه کنند ثبت‌نام می‌شوند. تلاش ما این است که تا حد امکان امکان ادامه تحصیل آنان در مدارس عادی فراهم شود.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش افزود: سیاست ما بر این است که شرایط حضور این دانش‌آموزان در مدارس عادی فراهم و تثبیت شود. با این حال، هرجا نیاز به خدمات تخصصی باشد، مدارس استثنایی آماده ارائه خدمات آموزشی و حمایتی به آنان هستند.

فرهادی تأکید کرد: هدف اصلی، فراهم کردن بستر مناسب برای تداوم تحصیل این دانش‌آموزان در کنار همسالان‌شان است، اما در موارد ضروری، حمایت‌های لازم از طریق مدارس استثنایی ارائه خواهد شد.