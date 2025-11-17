به گفته عضو انجمن داروسازان تهران در دستورالعمل جدید فروش اینترنتی دارو نقشی برای داروخانه به عنوان مسئول فنی دیده شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم - چند سالی است که بحث فروش اینترنتی دارو در بستر سکوهای مختلف داغ شده است که در این خصوص موافقان و مخالفانی در پی داشته است.

مخالفان این طرح نبود نظارت کافی بر روی توزیع و‌ فروش دارو و به خطر افتادن سلامت مردم را مطرح کرده بودند.

در همین خصوص محمد رضا ظفرقندی وزیر بهداشت در خصوص فروش اینترنتی دارو گفت: توزیع دارو در بستر سکوها متفاوت از سایر کالا است و نیازمند نظارت پیشینی است تا مصالح مردم و ایمنی درمانی حفظ شود.

در این راستا، مهدی پیر صالحی معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو اعلام کرد: دستورالعمل و ضوابط فنی ثبت، پردازش، بسته‌بندی و حمل سفارش‌های برخط دارو و کالاهای سلامت‌محور با هدف ساماندهی فعالیت‌های آنلاین دارویی و تسهیل دسترسی مردم به خدمات سلامت، به امضای وزرای بهداشت و ارتباطات رسید.

وی ادامه داد: بر اساس این دستورالعمل، تنها داروخانه‌هایی که مجوز و تأییدیه رسمی از کمیسیون قانونی دانشگاه‌های علوم پزشکی دریافت کرده‌اند، مجاز به ارائه خدمات غیرحضوری هستند. این داروخانه‌ها زیر نظر مسئول فنی دارای صلاحیت، تمامی مراحل از دریافت نسخه تا مشاوره، بسته‌بندی و ارسال دارو را از طریق زیرساخت هوشمند تنظیم‌گری سازمان غذا و دارو انجام می‌دهند.

وی افزود: داروخانه‌های واجد شرایط، شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات سلامت، کسب‌وکارهای اینترنتی دارای مجوز و شرکت‌های حمل فرآورده‌های دارویی و سلامت‌محور باید با ثبت‌نام در سامانه مربوط، احراز صلاحیت قانونی و اهلیت لازم را کسب کنند.

معاون وزیر بهداشت تأکید کرد: داروخانه‌ها موظف‌اند اطلاعات کامل نسخه، نوع و قیمت دارو، مشخصات سفارش‌دهنده و زمان تحویل را در سامانه ثبت کرده و فاکتور رسمی ممهور به مهر داروخانه برای بیمار ارسال کنند. همچنین تمامی بسته‌های دارویی باید پلمب‌شده، غیرقابل رویت و دارای برچسب شناسایی دریافت‌کننده باشند.

وی خاطرنشان کرد: در بخش حمل‌ونقل نیز تنها شرکت‌های دارای مجوز رسمی حمل فرآورده‌های دارویی و سلامت‌محور که از سوی سازمان تأیید می‌شوند، مجاز به فعالیت هستند. تحویل بسته با پلمب مخدوش‌شده ممنوع است و در چنین مواردی، بسته باید به داروخانه بازگردانده شود. همچنین حمل داروهای یخچالی صرفاً با رعایت کامل ضوابط زنجیره سرد مجاز است.

پیرصالحی در پایان گفت: اجرای این دستورالعمل، ضمن افزایش شفافیت در عرضه دارو، امکان نظارت الکترونیکی بر تمامی مراحل از نسخه‌پیچی تا تحویل دارو به بیمار را فراهم می‌کند و موجب ارتقای ایمنی دارویی و صیانت از حقوق بیماران خواهد شد.

در گذشته، مهدی پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو درباره فروش اینترنتی دارو نیز گفته بود: اصل حمل اینترنتی مورد قبول است اما سازوکار نظارت باید دقیق و پیشگیرانه باشد.

بهمن صبور عضو انجمن داروسازان تهران در گفت و گو با خبرنگار اظهار کرد: در حدود دو ماه پیش دستورالعمل جدیدی تدوین شده است که طبق قانون باید ظرف سه ماه یک کارگروه ۷ نفره را تشکیل و آیین نامه را نگارش شود.

به گفته وی در دستورالعمل قبلی داروخانه ها حذف شده بود که در این آیین نامه جدید یک نقشی برای داروخانه ها به عنوان مسئول فنی دیده شده است.

