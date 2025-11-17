باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - سعید خرمی رئیس انجمن کاراته فدراسیون ناشنوایان در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درخصوص آماده سازی کاراته کا‌های کشورمان برای حضور در بازی‌های المپیک ناشنوایان توکیو ۲۰۲۵ گفت: تیم ملی کاراته ناشنوایان در ۲ بخش آقایان و بانوان تمرینات خوبی را پشت سر گذاشته‌اند و آماده حضور در این بازی‌ها هستند.

او ادامه داد: در بخش کومیته و کاتا انفرادی و تیمی بانوان به ترتیب ۴ و ۳ ورزشکار به این بازی‌ها اعزام می‌شوند و سرمربیگری بخش کومیته و کاتا برعهده فرحناز ارباب است، همچنین شادی جعفری نیز مربی این تیم است.

خرمی بیان کرد: در بخش کومیته تیمی و انفرادی آقایان ۵ کاراته کا حضور دارند. در بخش کاتا نیز کاراته کا‌های ما به دلیل به حدنصاب رسیدن حضور تیم‌ها فقط در بخش انفرادی با رقبایشان به رقابت می‌پردازند. غلام حیدری به عنوان سرمربی و محمدرضا هوشیار مربی تیم کومیته هستند. در بخش کاتا مسعود زارع سرمربی است، همچنین رضا رستاخیز مربی کومیته و حسین کوهی مربی بدنساز نیز در آماده سازی کاراته کا‌ها نقش فعالی داشتند.

رئیس انجمن کاراته ناشنوایان درخصوص شانس مدال کاراته کا‌های کشورمان گفت: ورزشکاران ما برای کسب مدال طلا به روی تاتامی می‌روند و از انگیزه بالایی برای کسب مدال برخوردار هستند، اما ما توقع حداقل کسب ۲ مدال طلا را از کاراته کاهایمان داریم. ما در بخش کومیته انفرادی و تیمی همیشه جزو بهترین تیم‌های جهان بوده‌ایم و در این دوره از بازی‌ها در مهد کاراته جهان کار سختی داریم، اما کاراته کا‌های ما جزو بهترین‌های جهان هستند.

او خاطرنشان کرد: به جز ژاپن تیم‌های اوکراین، ترکیه و الجزایر نیز جزو تیم‌های پرقدرت کاراته ناشنوایان هستند و رقبای ما محسوب می‌شوند.

خرمی درخصوص زمان اعزام تیم ملی کاراته به ژاپن گفت: ما روز پنجشنبه عازم ژاپن هستیم و روز جمعه استراحت می‌کنیم. در روز شنبه کاراته‌ها وزن کشی دارند و در روز‌های یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه کاراته کا‌های ما بر روی تاتامی می‌روند.

رئیس انجمن کاراته ناشنوایان در پایان گفت: ما در بیست و پنجمین دوره از بازی‌های المپیک ناشنوایان شرکت می‌کنیم که پیشینیه این بازی‌ها به ۱۰۰ سال پیش برمی گردد و کاراته ایران در بخش بانوان و آقایان همیشه در این بازی‌ها درخشان ظاهر شده است و امیدوارم در این دوره نیز با دست پر به کشورمان برگردیم.