طبیعت زیبای منطقه سیلوار همدان + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646- \u0637\u0628\u06cc\u0639\u062a \u0632\u06cc\u0628\u0627\u06cc \u062f\u0631\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u06a9\u0648\u0647\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0627\u0644\u0648\u0646\u062f \u0647\u0645\u062f\u0627\u0646\u060c \u0627\u06cc\u0646 \u0631\u0648\u0632\u200c\u0647\u0627 \u0622\u0631\u0627\u0645\u0628\u062e\u0634 \u062f\u0644\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0633\u0627\u06a9\u0646\u0627\u0646 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u0648 \u0631\u0647\u06af\u0630\u0631\u0627\u0646 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n