طبیعت زیبای منطقه سیلوار همدان + فیلم

این روز‌ها طبیعت دوستان همدانی به دشت و صحرا از جمله سیلوار در دامنه الوند می‌روند و از مناظر پاییز لذت می‌برند.

باشگاه خبرنگاران جوان- طبیعت زیبای دره‌های کوهستان الوند همدان، این روز‌ها آرامبخش دل‌های ساکنان این منطقه و رهگذران است.

 

