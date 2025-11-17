دادستان عمومی و انقلاب بخش ماهان از دستگیری قاتل متواری پس از۲۲ سال زندگی مخفیانه در یکی از جزایر کشور، طی یک عملیات مهم و پیچیده خبرداد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سینا بنی اسد گفت: در تیرماه سال ۱۳۸۲ در توابع بخش ماهان یک مورد وقوع قتل عمد رخ داده که از آن پس قاتل متواری گردیده بود.

وی ادامه داد: طی سالیان متمادی پس از تشکیل پرونده، اقدامات زیادی برای شناسایی و دستگیری قاتل از سوی مراجع قضایی و پلیس صورت گرفته، اما به‌دلیل پیچیدگی‌های پرونده و زندگی مخفیانه، تاکنون منجر به شناسایی محل اختفا متهم نشده بود.

دادستان عمومی و انقلاب بخش ماهان افزود: سرانجام پس از ۲۲ سال از پرونده رمزگشایی شد و با هماهنگی قضائی با استان همجوار و اعزام یک تیم تخصصی از پلیس آگاهی به یکی از جزیره‌های واقع در خلیج فارس، متهم این پرونده بازداشت و به کرمان منتقل شد.

این مقام قضایی ضمن تقدیر و تشکر ویژه از زحمات شبانه روزی بازپرس دادسرای ماهان و کارکنان خدوم و زحمتکش پلیس آگاهی استان، خاطرنشان کرد: تحقیقات تکمیلی در این رابطه در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ماهان انجام شده و متهم با قرار بازداشت موقت روانه زندان شده است.

بنی اسد با اشاره به این مطلب که کیفرخواست پرونده صادر شده است، عنوان کرد: برخورد دادسرای عمومی و انقلاب ماهان با هرگونه ناامنی و شرارت، قاطع و پشیمان کننده خواهد بود.

منبع:دادگستری