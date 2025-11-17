لیردف شهری 20 هزار نفری در شرق هرمزگان که خدمات ثبت احوال در آن صورت نمی گیرد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، ساکنان لیردف گلایه دارند که خدمات ثبت احوال از جمله ثبت نام شناسنامه وکارت ملی در این شهر صورت نمی گیرد و برای دریافت خدمات الکترونیکی باید 90 کیلومتر دورتر به شهر جاسک بروند.

به گفته اهالی ثبت احوال این شهرستان به فیبر نوری متصل نیست و دفتر پیشخوان نیز در این شهر وجود ندارد و به همین خاطر با یک معرفی نامه به مرکز شهرستان مراجعه می کنند.

حسن علی میرزایی بخشدار لیردف هم می گوید: برای خدمت رسانی به شهروندان نماینده ثبت احوال دو روز در هفته در این بخش مستقر است و وقایع چهارگانه ثبت احوال را انجام می دهد.