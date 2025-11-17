باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
کمک گرفتن شهید چمران از موتورسواران منطقه تپه‌های گیشا برای آزادسازی سوسنگرد + فیلم

راوی دفاع مقدس در خصوص آزادسازی سوسنگرد نکاتی بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل زمانی، راوی دفاع مقدس با حضور در برنامه سلام تهران در مورد آزادسازی سوسنگرد توضیحاتی ارائه کرد.

 

 

 

