تیم فوتبال استقلال تهران در حالی رو در روی پادیاب خلخال قرار می‌گیرد که برخی از بازیکنان اصلی خود را در اختیار ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دور جدید تمرینات تیم فوتبال استقلال برای دو دیدار حساس پیش‌ِ رو، یعنی مسابقه برابر پادیاب خلخال در مرحله جام حذفی و دیدار مقابل الوصل امارات در لیگ قهرمانان آسیا ۲، از روز چهارشنبه ۲۱ آبان آغاز شده است. با این حال، ریکاردو ساپینتو سرمربی پرتغالی استقلال همچنان به دلیل حضور چند مهره کلیدی در اردوی تیم‌های ملی، ترکیب کامل خود را در اختیار ندارد.

رستم آشورماتوف، مدافع ازبکستانی و یکی از ستون‌های خط دفاعی استقلال، پس از پشت سر گذاشتن مصدومیت، در تمام مسابقات اخیر در ترکیب اصلی حضور داشت؛ اما این‌بار به دلیل حضور در اردوی تیم ملی ازبکستان، در دیدار برابر پادیاب استراحت خواهد کرد.

در غیاب او، سامان فلاح که در هفته‌های گذشته زوج ثابت آشورماتوف بوده، برای دیدار روز جمعه آماده است. همچنین عارف غلامی، عارف آقاسی و آرمین سهرابیان دیگر گزینه‌های خط دفاعی استقلال برای این دیدار هستند. در میان این نفرات، عارف غلامی باتوجه به اینکه کمتر از سایر مدافعان در فصل جاری بازی کرده، شانس بیشتری برای حضور در ترکیب اصلی دارد.

ساپینتو در هفته‌های گذشته به یک ترکیب ثابت و ایده‌آل رسیده بود، اما شرایط موجود او را مجبور به استفاده از بازیکنان ذخیره در دیدار برابر پادیاب کرده است. سرمربی آبی‌ها قصد دارد با مدیریت دقیق نفرات، بازیکنان اصلی را با شرایط بدنی بهتر و شاداب‌تر برای تقابل سرنوشت‌ساز برابر الوصل امارات در لیگ قهرمانان آسیا ۲ آماده کند.

