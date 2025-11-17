باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی انگلیس که پیش‌تر صعودش به جام جهانی ۲۰۲۶ را قطعی کرده بود، در آخرین دیدار مرحله انتخابی موفق شد با نتیجه ۲ بر صفر میزبانش آلبانی را شکست دهد و با حداکثر امتیاز ممکن یعنی ۲۴ امتیاز از هشت مسابقه به کارش در این رقابت‌ها پایان دهد.

دو گل دیرهنگام هری کین، پیروزی ۲ بر صفر در تیرانا را تضمین کرد که باعث شد نایب‌قهرمان یورو ۲۰۲۴، با هشتمین برد و هشتمین کلین‌شیت کارش را به بهترین شکل ممکن به پایان ببرد. در این دیدار جود بلینگام تعویض شد و جایش را به مورگان راجرز داد که با واکنش ستاره رئال مادرید همراه بود؛ واکنشی که توخل آن را دوست نداشت.

سرمربی تیم ملی انگلیس گفت: این تصمیم من است و او باید این تصمیم را بپذیرد. دوستش در کنار زمین منتظر بود؛ بنابراین باید به این تصمیم احترام گذاشت. من دیدم که او از تعویض خوشحال نیست ولی در حال حاضر نمی‌خواهم این حادثه را بزرگتر از آنچه هست، جلوه دهم. فکر می‌کنم اگر بازیکنانی مثل جود داشته باشید که همیشه دوست داشته باشند بازی کنند، برای پیشرفت تیم خوب است ولی همانطور که گفتم در نهایت تصمیم با مربی است.

او در بخش بعدی گفت: باید به ترکیب اصلی در جام جهانی فکر کنم، چون ماه‌های زیادی تا این رقابت‌ها باقی مانده است، اما امروز دوباره چیز‌های زیادی یاد گرفتیم، چون مسابقه سختی بود. احساس می‌کردم ما انرژی زیادی گذاشتیم، اما شکستن خط دفاعی حریف دشوار به نظر می‌رسید. به یک لحظه کوچک، یک ضربه ایستگاهی یا یک لحظه جادویی نیاز بود تا بازی باز شود.

توخل در پایان بازی تیمش را پخته و کنترل‌شده توصیف کرد و افزود که تیم در مواجهه با لحظات سخت، شخصیت لازم برای پیروزی در دیدار‌های خارج از خانه را نشان داد.