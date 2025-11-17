\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0639\u0644\u06cc \u0641\u0631\u0647\u0627\u062f\u06cc\u060c \u0633\u062e\u0646\u06af\u0648\u06cc \u0622\u0645\u0648\u0632\u0634 \u0648 \u067e\u0631\u0648\u0631\u0634 \u06af\u0641\u062a:\u00a0\u00a0\u062a\u0648\u0632\u06cc\u0639 \u0645\u062d\u062f\u0648\u062f \u0628\u0648\u062f \u0648\u0644\u06cc \u06af\u0631\u0627\u0646\u06cc \u0634\u06cc\u0631 \u06a9\u0627\u0631 \u0631\u0627 \u0645\u062a\u0648\u0642\u0641 \u06a9\u0631\u062f.\n\u00a0\n\n\u00a0\n\u00a0