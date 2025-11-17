باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
خبر توزیع شیر در برخی استان‌ها واقعی بود؟ + فیلم

سخنگوی آموزش و پرورش در مورد توزیع شیر در مدارس نکاتی بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی فرهادی، سخنگوی آموزش و پرورش گفت:  توزیع محدود بود ولی گرانی شیر کار را متوقف کرد.

 

 

 

