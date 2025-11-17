جهش تب دِنگی و افزایش چندبرابری مبتلایان، زنگ خطری است که می تواند با موج های جدید، بندرعباس را به کانون یک فاجعه بهداشتی تبدیل کند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان- محمد امیرمحمدی؛ موج تازه تب دِنگی در هرمزگان به سطحی رسیده است که از دید کارشناسان، می‌تواند به یک بحران سلامتی در استان تبدیل شود.

آمار‌های رسمی نشان می‌دهد تعداد مبتلایان در سال جاری به شکلی نگران‌کننده افزایش یافته و شرایط بندرعباس و مناطق اطراف از مرز هشدار فراتر رفته است.

افزایش نگران‌کننده مبتلایان

تاکنون ۲۰۵ نفر در استان به تب دِنگی مبتلا شده‌اند؛ رقمی که در مقایسه با ۱۳ مورد سال گذشته، نشان‌دهنده انفجار آماری و رشد بیش از پانزده‌برابری موارد ابتلاست.

از این تعداد: ۱۵۹ نفر مرد و ۴۶ نفر زن شناسایی شده‌اند و ۵۶ نفر نیز به دلیل شدت علائم در بیمارستان‌های استان بستری هستند.

بندرعباس کانون اصلی شیوع

نکته‌ای که نگرانی‌ها را بیشتر می‌کند، تمرکز بالای بیماری در مرکز استان است. معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اعلام کرده که ۱۹۸ نفر از مبتلایان متعلق به شهرستان بندرعباس هستند؛ آماری که این شهر را به کانون اصلی شیوع تبدیل کرده است.

در میان مبتلایان ۱۸۰ نفر ایرانی و ۲۵ نفر اتباع خارجی ساکن استان هستند که نشان‌دهنده انتشار بیماری در تمام سطوح اجتماعی است.

پشه آئدس؛ ناقلی خطرناک

تب دِنگی تنها از طریق گزش پشه آئدس منتقل می‌شود؛ پشه‌ای که در محیط‌های گرم و مرطوب هرمزگان شرایط ایده‌آلی برای رشد دارد. کوچک‌ترین آب راکد—از کولر‌های آبی و زیرگلدانی‌ها تا لاستیک‌های فرسوده و چاله‌های آسانسور—می‌تواند به محل تخم‌ریزی این پشه خطرناک تبدیل شود.در هرمزگان بیشتر پشه ها از نوع غیر کشنده هستند و در صورت جهش این پشه ها و ورود گونه های جدید احتمال کشندگی این بیماری نیز وجود دارد.

توصیه حیاتی

افرادی که مبتلا شده‌اند باید به مدت دو هفته حتماً از پشه‌بند استفاده کنند تا از گزش مجدد و انتقال بیماری به دیگران جلوگیری شود.

علائم هشدار دهنده بیماری

دانشگاه علوم پزشکی تأکید می‌کند در صورت بروز هر یک از علائم زیر، مراجعه فوری به مراکز درمانی ضروری است:

تب بالا

سردرد شدید

درد عضلات و مفاصل

جوش‌ها یا لکه‌های پوستی

بی‌توجهی به علائم اولیه می‌تواند فرد را در معرض عوارض شدید تب دِنگی قرار دهد.

وضعیت کنونی هرمزگان نشان می‌دهد که اگر کنترل مؤثر انجام نشود، تب دِنگی می‌تواند در هفته‌ها و ماه‌های آینده به سطحی بسیار گسترده‌تر برسد. رشد چندبرابری آمار، تمرکز بالای موارد در بندرعباس و وجود شرایط آب‌وهوایی مساعد برای پشه آئدس، همگی بیانگر این است که اقدام فوری و گسترده تنها راه جلوگیری از گسترش بیشتر بیماری است.

همکاری مردم در حذف آب‌های راکد، رعایت توصیه‌های بهداشتی و شناسایی سریع موارد مشکوک، اکنون بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.