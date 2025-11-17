باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسابهرامی- برهان صلواتی با بیان اینکه تعداد کل مقرری بگیران بیمه بیکاری در استان هم‌اکنون به ۳۱۸۰ نفر رسیده است، اظهار کرد: از این تعداد ۲۵ درصد زن و ۷۵ درصد مرد هستند و از ابتدای سال تا کنون، ۴۸۴ نفر از مقرری بگیران به اشتغال مجدد رسیده‌اند و ۲۱۰ نفر نیز برای طی دوره‌های آموزشی به سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای معرفی شده‌اند.

وی بیمه بیکاری را نوعی پشتوانه اقتصادی برای دوران بیکاری عنوان کرد و افزود: این حمایت باعث می‌شود فرد تا زمان یافتن شغل جدید از حداقل امکانات مالی برخوردار باشد و دچار فشار شدید اقتصادی نشود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان، بیکاری ناگهانی را یکی از مهم‌ترین بحران‌هایی دانست که می‌تواند زندگی کارگران را تحت تأثیر قرار دهد و تأکید کرد: بیمه بیکاری علاوه بر حمایت مالی، نقش مهمی در ثبات بازار کار، جلوگیری از نوسانات اجتماعی، کاهش کار غیررسمی و جلوگیری از مهاجرت‌های ناخواسته نیروی کار دارد.

صلواتی با اشاره به ماده ۶ قانون بیمه بیکاری گفت: داشتن حداقل ۶ ماه سابقه بیمه شرط لازم برای دریافت مقرری بیمه بیکاری است.

وی ادامه داد: بیمه شده باید حداکثر ظرف ۳۰ روز از تاریخ بیکاری به اداره کار محل سکونت مراجعه و درخواست خود را ثبت کند، مگر اینکه عذر موجهی مانند بیماری یا بستری شدن داشته باشد که در این صورت این مهلت تا سه ماه قابل تمدید است.

مدیرکل کار کردستان با اشاره به اینکه مدت زمان پرداخت مقرری برای مجرد‌ها حداکثر ۳۶ ماه و برای متأهلان ۵۰ ماه است، افزود: در شرایط خاص مانند سیل، زلزله، جنگ و سایر حوادث قهری، شرط سابقه شش ماهه نیز نادیده گرفته شده و کارگران می‌توانند مشمول دریافت مقرری شوند.

صلواتی تصریح کرد: تقویت ساز و کار بیمه بیکاری علاوه بر کاهش فشار معیشتی بر خانواده‌ها، می‌تواند نقش مهمی در جلوگیری از گسترش کار غیررسمی داشته باشد.

وی گفت: بیمه بیکاری حمایتی موقت برای دوره‌های بحرانی است و جایگزین درآمد دائمی نمی‌شود، با این حال، آگاهی بیمه شدگان از مقررات و پیگیری به موقع درخواست‌ها نخستین گام در حفظ حقوق آنان در برابر مشکلات ناشی از بیکاری ناگهانی است