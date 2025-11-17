رییس پلیس راه البرز گفت: بارش خفیف برف و باران طی شب گذشته و صبح امروز دوشنبه سبب لغزندگی محور جاده کرج - چالوس شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ پیمان کرمی گفت: انتظار می رود برای پیشگیری از حوادث ، رانندگان در این محور با احتیاط حرکت کنند.

وی تاکید کرد: رانندگان باید از توقف در محدوده هایی که احتمال ریزش سنگ وجود دارد، پرهیز نمایند.

کرمی گفت: اطمینان از سلامت فنی خودرو ها و همراه داشتن سوخت کافی از مهمترین توصیه ها برای پیشگیری از مشکلات سفر است؛ رانندگان قبل از سفر از سالم بودن بخاری و برف پاک کن خودروی خود اطمینان حاصل کنند.

وی اضافه کرد: مسافران با توجه به شرایط متغیر جوی قبل از سفر از وضعیت راه ها با خبر شوند.