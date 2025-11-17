نیروی دریایی کره جنوبی در رزمایش ضد زیردریایی با ایالات متحده شرکت خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - نیروی دریایی کره جنوبی روز دوشنبه اعلام کرد که در یک رزمایش مشترک ضد زیردریایی یک ماهه با ایالات متحده در گوام شرکت خواهد کرد و زیردریایی بومی آن، آن مو، برای اولین بار به آن ملحق خواهد شد.

به گفته نیروی دریایی کره جنوبی به نقل از خبرگزاری یونهاپ، رزمایش کوسه خاموش که از روز سه‌شنبه آغاز می‌شود، شامل کشتی ۳۰۰۰ تنی آن مو و دو هواپیمای گشت دریایی P-۳ از کره جنوبی و زیردریایی‌ها و هواپیمای گشت دریایی P-۸A از ایالات متحده خواهد بود.

این اولین باری خواهد بود که آن مو در یک رزمایش مشترک در خارج از کشور شرکت خواهد کرد. این رزمایش‌ها با هدف تقویت وضعیت دفاع دریایی مشترک دو کشور انجام می‌شود.

کره جنوبی و ایالات متحده به طور جداگانه، روز دوشنبه یک رزمایش مشترک امنیت سایبری را برای تقویت وضعیت آمادگی مشترک خود در برابر تهدیدات بالقوه امنیت سایبری در یک مرکز آموزشی در ایالت مریلند آغاز خواهند کرد.

در دومین رزمایش اتحاد سایبری که قرار است تا جمعه ادامه داشته باشد، شرکت‌کنندگان به سرعت در حال به اشتراک گذاشتن اطلاعات در مورد تهدیدات بالقوه امنیت سایبری تحت یک سناریوی حمله سایبری شبیه‌سازی شده خواهند بود.

منبع: آناتولی