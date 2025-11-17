باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - با تداوم کاهش بارندگیها و تشدید نگرانیها از وضعیت منابع آبی، مردم مؤمن شیراز امروز با قلبهایی سرشار از امید، در صحن مطهر حضرت احمدبنموسی شاهچراغ (ع) گردهم آمدند تا نماز باران را به امامت آیتالله لطفالله دژکام، نماینده ولیفقیه در فارس و امام جمعه شیراز، اقامه کنند.
این آیین معنوی جلوهای از اتحاد و توکل مردم در برابر سختیهای طبیعی و نشانهای از همبستگی جامعه برای طلب رحمت الهی بود.
نمازگزاران، در حالیکه دستانشان به آسمان بلند شده بود، با زمزمهی دعا و ذکر «اللهم اسقنا الغیث ولا تجعلنا من القانطین» بار دیگر روح معنویت را در شهر زنده کردند. فضای حرم و صحنهای اطراف مملو از اشک شوق، زمزمهی استغفار و امید به بارش رحمت الهی بود.
در پایان مراسم، آیتالله دژکام از مردم خواست ضمن استمرار دعا و توکل، در زندگی روزمره خود نیز الگوی صرفهجویی، قناعت و حفاظت از منابع طبیعی را نهادینه کنند تا دعای جمعی آنان با عمل درست همراه شود.