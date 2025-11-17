آسمان شیراز امروز شاهد دستان نیایشگر مردمی بود که در جوار حرم مطهر شاهچراغ (ع)، با قلب‌هایی سرشار از ایمان و امید، نماز باران را اقامه کردند و از خداوند طلب نزول رحمت کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - با تداوم کاهش بارندگی‌ها و تشدید نگرانی‌ها از وضعیت منابع آبی، مردم مؤمن شیراز امروز با قلب‌هایی سرشار از امید، در صحن مطهر حضرت احمدبن‌موسی شاهچراغ (ع) گردهم آمدند تا نماز باران را به امامت آیت‌الله لطف‌الله دژکام، نماینده ولی‌فقیه در فارس و امام جمعه شیراز، اقامه کنند.

این آیین معنوی جلوه‌ای از اتحاد و توکل مردم در برابر سختی‌های طبیعی و نشانه‌ای از همبستگی جامعه برای طلب رحمت الهی بود.

نمازگزاران، در حالی‌که دستانشان به آسمان بلند شده بود، با زمزمه‌ی دعا و ذکر «اللهم اسقنا الغیث ولا تجعلنا من القانطین» بار دیگر روح معنویت را در شهر زنده کردند. فضای حرم و صحن‌های اطراف مملو از اشک شوق، زمزمه‌ی استغفار و امید به بارش رحمت الهی بود.

در پایان مراسم، آیت‌الله دژکام از مردم خواست ضمن استمرار دعا و توکل، در زندگی روزمره خود نیز الگوی صرفه‌جویی، قناعت و حفاظت از منابع طبیعی را نهادینه کنند تا دعای جمعی آنان با عمل درست همراه شود.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: شیراز ، نماز ، دعا ، باران ، حرم شاهچراغ شیراز
خبرهای مرتبط
مشهد؛
دعا و نماز باران در ظهر تاسوعا برای نزول برکات آسمانی
باران انتظار در سومین حرم اهل بیت (ع) + فیلم
دست‌ها برای طلب باران به آسمان بلند می‌شوند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دروازه قرآن شیراز به عطر شهدا معطر شد + تصاویر
فارس همچنان بی باران
آخرین اخبار
فارس همچنان بی باران
دروازه قرآن شیراز به عطر شهدا معطر شد + تصاویر
حواشی صحن علنی شورای شهر شیراز/مسیر قانونی مختل است + فیلم
کلاهبردار فروش ارز‌های تقلبی دستگیر شد
کشف بیش از ۵۰۰ کیسه کود شیمیایی در مرودشت
رتبه‌بندی کیو اس آسیایی ۲۰۲۶ دانشگاه‌ها منتشر شد
رویداد ملی «تا ثریا» با تمرکز بر توسعه گردشگری فارس آغاز شد
آیا تب برفکی به انسان منتقل می‌شود؟
حفاظت از آثار تاریخی کازرون وارد فاز جدید شد