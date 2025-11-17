هزاران معترض ضد فساد مالی برای دومین روز به خیابان‌های پایتخت فیلیپین آمدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - ده‌ها هزار معترض روز دوشنبه برای دومین روز متوالی به خیابان‌های مانیل بازگشتند و خواستار پاسخگویی در مورد فساد مالی در پروژه‌های کاهش سیل شدند.

این اعتراض که از روز یکشنبه آغاز شد و بیش از ۶۰۰۰۰۰ نفر را به خود جلب کرد، تا سه‌شنبه ادامه خواهد داشت. این مراسم توسط کلیسای ایگلسیا نی کریستو، کلیسایی با ۲ میلیون عضو که به خاطر رأی‌گیری بلوکی شناخته می‌شود و اعضای خود را در سراسر کشور بسیج کرده است، سازماندهی شده است.

بسیاری از شرکت‌کنندگان در تجمع روز یکشنبه، از آنچه تحقیقات ناکارآمد در مورد تخلفات در پروژه‌های بزرگ زیرساختی توصیف کردند، ابراز ناامیدی کردند.

فردی بیلی، ۶۰ ساله، گفت: «ما از دولت می‌خواهیم که تحقیقات واقعی و صادقانه‌ای انجام دهد و از لاپوشانی هر کسی که در این ناهنجاری دخیل است، خودداری کند.»

این رسوایی از زمانی که فردیناند مارکوس جونیور، رئیس جمهور فیلیپین در ماه اوت نتایج حسابرسی داخلی پروژه‌های کنترل سیل را منتشر کرد و تخلفات نگران‌کننده‌ای را آشکار کرد، گسترش یافته است.

این رسوایی، مقامات خدمات عمومی، مدیران شرکت‌های بزرگ ساختمانی و پیمانکارانی را که گفته می‌شود از طریق پروژه‌های کنترل سیل غیراستاندارد یا در برخی موارد غیرموجود، خود را ثروتمند کرده‌اند، درگیر کرده است.

این جنجال، اعتماد سرمایه‌گذاران را تضعیف کرده و برخی از تحلیلگران آن را عاملی می‌دانند که رشد اقتصادی را در سه ماهه سوم به پایین‌ترین سطح چهار ساله خود رسانده است، زیرا هزینه‌های عمومی کاهش یافته است. مارکوس کمیسیونی برای بررسی فساد ادعایی در پروژه‌های زیرساختی با تمرکز بر تأسیسات کنترل سیل تشکیل داده است. رئیس جمهور، پسر یکی از رهبران سابق که در دوران حکومتش به فساد گسترده متهم شده است، سرکوب خود را به عنوان بخشی از تلاش گسترده‌تر برای پاسخگویی و شفافیت مطرح کرده است.

آرملین باندریل، معترض ۳۵ ساله، گفت که فقدان پاسخگویی وجود دارد. او گفت: «تقریباً صد روز از آغاز این روند گذشته است، اما هیچ کس زندانی نشده است. شواهد زیادی وجود دارد.»

مارکوس روز پنجشنبه قول داد که مسئولان پروژه‌های ناقص قبل از کریسمس زندانی شوند.

منبع: رویترز

