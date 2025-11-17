باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- دانشمندان روسی در حال توسعه فناوری برای رشد مصنوعی رگ‌های خونی و اندام‌ها، بر اساس دستکاری مواد سلولی با استفاده از میدان‌های فیزیکی پیشرفته هستند.

ایگور پلاخوتنیوک، رئیس پروژه ساخت زیستی در JSC NIITFA، زیرمجموعه Rosatom، خاطرنشان می‌کند که رویکرد‌های قبلی چاپ زیستی مشکلاتی داشتند. در طول مرحله "رشد اضافی" اندام، سلول‌های لایه زیرین می‌میرند و اندام را برای پیوند نامناسب می‌کنند.

با فناوری ساخت زیستی، فرآیند تولید بافت‌های زنده کاملاً متفاوت است. پلاخوتنیوک توضیح می‌دهد: ساخت زیستی فناوری‌ای است که در آن ما مواد سلولی را با استفاده از میدان‌های فیزیکی دستکاری می‌کنیم. ابتدا، جوهر زیستی را که شامل اسفرول‌ها - خوشه‌های سلولی - لازم برای اندام یا بافت هدف است، آماده می‌کنیم. ساخت زیستی همچنین می‌تواند ساختار‌های پیچیده‌تری را به طور همزمان ایجاد کند.

او اشاره می‌کند که دانشمندان روسی بر ایجاد رگ‌های خونی تمرکز کرده‌اند، زیرا بیماری‌های قلبی عروقی علت اصلی مرگ و میر در بین انسان‌ها هستند.

او اضافه می‌کند: «رگ‌های خونی اولین فناوری‌هایی بودند که ما هنگام توسعه تکنیک‌های مهندسی بافت و اندام بر آنها تمرکز کردیم.»

پلاخوتنیوک تأکید می‌کند که این نوآوری‌ها به تدریج ما را به تولید اندام‌های زنده و کاربردی برای بیماران نیازمند نزدیک‌تر می‌کند، اندام‌هایی که می‌توانند پس از پیوند در بدن انسان ادغام شوند:

«ما به تدریج به تولید اندام‌های کاربردی قبل از پیوند، آماده برای ادغام در بدن بیمار، نزدیک خواهیم شد.»

منبع: Vesti.ru