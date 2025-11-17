باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سید محسن هاشمی، رئیس سازمان فضای مجازی استان فارس از برگزاری بوتکمپ تخصصی هوش مصنوعی با رویکرد تولید محتوا در باغ محتوای فدک فارس (باغ مدیا) خبر داد و گفت: بخش اول این رویداد در ۲ روز و در روزهای پنجشنبه و جمعه، ۲۹ و ۳۰ آبانماه در شیراز برگزار خواهد شد.
او گفت: این بوتکمپ با هدف آموزش عملی هنرجویان و ارتقای مهارتهای تولید محتوای دیجیتال طراحی شده تا تاکیدی مجدد بر اهمیت نقش هوش مصنوعی در صنعت رسانه و تولیدات چندرسانهای باشد.
هاشمی، فناوریهای هوش مصنوعی در تولید محتوا را یک ضرورت بیان داشتند که رویداد اخیر، رویداد فرصتی فراهم میکند تا هنرجویان بتوانند با استفاده از این ابزارهای نوین، ایدههای خود را به محصول تبدیل کنند.
او اعلام کرد که خروجی اصلی این بوتکمپ، تولید چندین انیمیشن کوتاه در محورهای مشخصشده است که تمامی مراحل آن با بهرهگیری از مدلها و ابزارهای هوش مصنوعی انجام میشود.
هاشمی، این روند، هنرجویان را از سطح آموزش تئوری به مرحله تولید واقعی و حرفهای هدایت خواهد کرد.
رئیس سازمان فضای مجازی فارس همچنین با اشاره به ویژگیهای محیطی و تجهیزاتی باغ مدیای فارس بهعنوان میزبان برنامه، اعلام کرد که این مجموعه بهعنوان یکی از قطبهای در حال توسعه تولید محتوا در استان، فضای مناسبی برای برگزاری رویدادهای آموزشی و نوآورانه فراهم کرده است.
هاشمی با تبریک آغاز سلسله برنامههای جدید حوزه فناوری و تولید محتوا در استان فارس، ابراز امیدواری کرد برگزاری این بوتکمپ با حضور نمایندگان شهرستانهای استان فارس، زمینهساز شکلگیری نسل تازهای از تولیدکنندگان محتوا و فعالان حوزه انیمیشن مبتنی بر هوش مصنوعی در جنوب کشور باشد.
او در پایان ضمن قدردانی از همکاری اساتید، و فعالان حوزه تولید محتوا و رسانه، تأکید کرد: توسعه آموزشهای تخصصی و حمایت از استعدادهای جوان، در مسیر تبدیل فارس به یکی از مراکز اصلی تولید محتوای هوشمند نقشآفرین خواهد بود که سازمان فضای مجازی آمادگی همکاری و مشارکت در اجرای طرحهای خلاقانه تولید محتوای استان فارس را دارد.