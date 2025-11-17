باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمانه هرمزی - شبان عشرت آبادی مدیرکل دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری خراسان جنوبی با حضور در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: انتخابات شورا‌های شهر و روستا اهمیتی خاص دارد. این انتخابات یک گزینش محلی است که مستقیماً بر توسعه و آبادانی شهر و روستا تأثیرگذار بوده و از این جهت بسیار مهم تلقی می‌شود.

او افزود: ما در انتخابات پیش روی سال آینده، موظف به برگزاری انتخابات در ۳۱ شهر و ۹۱۸ روستای استان هستیم فرآیند‌های اجرایی این انتخابات شروع شده و در استان ما، این فرآیند‌ها از اسفند ۱۴۰۳ آغاز شده است، با توجه به تمدید دوره شورا‌های ششم بر اساس قانون جدید مجلس، این انتخابات همزمان با انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

شبان عشرت آبادی بیان کرد: از ۲۱ شهریور امسال، با صدور اطلاعیه شماره یک ستاد انتخابات توسط وزیر محترم کشور، اولین فرآیند اجرایی رسماً آغاز شد. این اطلاعیه مربوط به مشمولین ماده ۴۱ قانون انتخابات بود که باید برای نامزدی در شورای اسلامی شهر استعفا می‌دادند؛ این فرآیند در سطح کشور از ۲۱ تا ۲۷ مهرماه اجرا شد. از آنجا که ثبت‌نام اصلی شورای شهر از ۲۱ تا ۲۷ دی‌ماه خواهد بود، در همین اطلاعیه بر اخذ گواهی عدم سوء پیشینه کیفری نیز تأکید شده بود. فرآیند دوم، که مربوط به مشمولین استعفا برای شورای اسلامی روستا است، از شنبه ۲۴ آبان آغاز شده و تا ۳۰ آبان (به مدت ۷ روز) ادامه دارد و در اطلاعیه شماره دو ذکر شده است.

مدیرکل دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری خراسان جنوبی ادامه داد: مدت زمان کلی فرآیند‌های انتخابات تقریباً ۲۶۴ روز خواهد بود و آخرین مرحله در ۱۳ خرداد ۱۴۰۵ اجرا می‌شود که در آن نتایج قطعی انتخابات هفتمین دوره شورای اسلامی شهر و روستا و میان‌دوره‌ای خبرگان رهبری اعلام خواهد شد.

او عنوان کرد: ما یک نقشه راه مدون برای ستاد انتخابات استان پیش‌بینی کرده‌ایم که بر چهار اصل اساسی استوار است که توسط مقام معظم رهبری به عنوان اصول برگزاری انتخابات ترسیم شده‌اند این اصول، مشارکت، امنیت، رقابت و سلامت انتخابات است؛ در حوزه مشارکت، استان خراسان جنوبی سوابق درخشانی دارد. آمار نشان می‌دهد که در انتخابات ۱۳۹۲، مشارکت استان ۳۱ درصد بالاتر از میانگین کشوری بود؛ در سال ۱۳۹۶ این رقم ۱۳ درصد و در سال ۱۴۰۰ با ۴۲ درصد افزایش نسبت به میانگین کشوری همراه بوده است.

شبان عشرت آبادی تصریح کرد: دستیابی به مشارکت حداکثری در انتخابات پیش رو منوط به آن است که افراد دغدغه‌مند و دارای دلبستگی به نظام، برای رفع مشکلات مردم و توسعه محلی، احساس تکلیف کرده و به عنوان داوطلب ثبت‌نام نمایند. متأسفانه در دوره قبل، به دلیل عدم ثبت‌نام داوطلب در ۲۰ روستا، انتخابات برگزار نشد و این امر برای مردم مشکل‌ساز شد. حضور داوطلبانی متخصص، متعهد و دلسوز، قطعاً به افزایش مشارکت کمک خواهد کرد.

مدیرکل دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری خراسان جنوبی اظهار کرد: در حوزه امنیت انتخابات، استان همواره فضای امنی داشته و در ادوار گذشته مشکل خاصی رخ نداده است. با تدابیر استاندار مستاد امنیت انتخابات تشکیل شده است. علاوه بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های دستگاه‌های امنیتی، طرح امنیتی انتخابات تدوین شده است؛ همچنین، بر اساس معیارها، طرح پدافند غیرعامل نیز تدوین و به ستاد انتخابات کشور ارسال شده است.

او گفت: موضوع بعدی، بحث رقابت سالم در انتخابات است؛ رفتار ما به گونه‌ای خواهد بود که تمامی سلایق و دیدگاه‌ها در عرصه ثبت‌نام و رأی‌گیری حضور یابند. هرچه گستره مشارکت در ثبت‌نام داوطلبین وسیع‌تر باشد، به طور قطع مشارکت عمومی نیز افزایش خواهد یافت، زیرا حق انتخاب مردم بیشتر خواهد شد.

تدارکات و اصول اجرای انتخابات تمام الکترونیک شورا‌های استان

شبان عشرت آبادی مدیرکل دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری خراسان جنوبی گفت: قانون جدید، امکانات تبلیغی را در سطح استان، شهرستان‌ها و بخش‌ها برای داوطلبین در نظر گرفته است که استفاده از ظرفیت بسیار خوبی مانند صدا و سیمای مرکز استان را شامل می‌شود.

او افزود:سلامت انتخابات، صیانت از آرای مردم به عنوان حق‌الناس، و رعایت اصل بی‌طرفی، سه اصل محوری در دستور کار ستاد انتخابات قرار دارند.

شعبانی بیان کرد: در گام نخست، چهار جلسه آسیب‌شناسی برگزار شد تا نقاط ضعف و قوت احصا و راهکار‌های عملیاتی برای رفع مشکلات پیشنهاد شود؛ گام دوم، تشکیل رسمی ستاد انتخابات استان با دستور استاندار در ۲۱ مرداد امسال بود که ۸ کمیته ذیل آن، فرآیند‌های اجرایی را مدیریت خواهند کرد. در گام سوم، ستاد‌های انتخاباتی در شهرستان‌ها و بخش‌ها نیز تشکیل شدند، چرا که اجرای اصلی انتخابات در این سطوح رقم می‌خورد. برنامه عملیاتی ستاد نیز بر اساس زمان‌بندی ابلاغی از سوی ستاد انتخابات کشور تدوین شده است.



مدیر کل دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری خراسان جنوبی ادامه داد: انتخابات پیش‌رو، تمام الکترونیک خواهد بود. برای این منظور، ارتقای زیرساخت‌های ارتباطی پایدار ضروری است. تفاهم‌نامه‌ای با شرکت مخابرات برای اجرای فیبر نوری در ۹۸۴ شعبه اخذ رأی (پیشنهادی) منعقد شده است.

او عنوان کرد: نکته مهم در حوزه تمام الکترونیک، بحث آموزش است. علاوه بر مجریان و دست‌اندرکاران، کلیه شهروندان و روستاییان نیز باید آموزش ببینند؛ ۲۶ تغییر اساسی در قانون انتخابات رخ داده که آموزش این تغییرات به مجریان در اولویت قرار داشت و در جلساتی با فرمانداران و بخشداران تشریح شد.

شبان عشرت آبادی تصریح کرد: اقدام اخیر، نشست مشترک ستاد انتخابات استان با هیئت عالی نظارت بر انتخابات بود. از آنجا که نظارت بر شورا‌ها بر عهده مجلس است، هماهنگی بین رکن اجرا (ستاد انتخابات) و رکن نظارت (هیئت عالی نظارت) برای برگزاری یک انتخابات خوب، کاملاً ضروری است.

مدیرکل دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری خراسان جنوبی اظهار کرد: آسیب‌شناسی‌ها باید پیش از برگزاری انتخابات انجام شود تا مردم بر اساس شاخص‌ها و معیار‌ها رأی دهند. این مرحله، که بخش اجرا در آن نقش محوری دارد، پس از برگزاری انتخابات از حوزه اختیارات ما خارج می‌شود. تأکید می‌شود که بستر برگزاری انتخابات، کاملاً امن و جدا از اینترنت عمومی است و جای نگرانی در این خصوص وجود ندارد.