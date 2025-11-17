مدیرعامل منطقه آزاد قشم گفت: اولین شهر هوشمند دریایی در منطقه آزاد قشم با حضور وزیر اقتصاد و دارایی تصویب شده و به زودی رونمایی خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- عادل پیغامی مدیرعامل منطقه آزاد قشم در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: در اقتصاد، کسب و کارها با مقولهای به نام هزینههای مبادلاتی مواجه هستند. بالا بودن این هزینهها میتواند کسب و کارها را دچار مشکل کند. به عنوان مثال، اگر یک خودرو دارای اصطکاک بالایی باشد، انرژی بیشتری هدر میرود. به همین ترتیب، اگر هزینههای مبادلاتی در یک کشور بالا باشد، کسب و کارها نمیتوانند به شکل مؤثری در اقتصاد شرکت کنند.
او ادامه داد: یک مثال روشن از کاهش هزینههای مبادلاتی، سکوهای تاکسی اینترنتی است. شخصی که در منزل خود نشسته، میتواند ظرف چند ثانیه تاکسی مورد نظر خود را پیدا کند. در صورت عدم وجود این سکو، پیدا کردن رانندهای که در بازه زمانی مناسب به منزل بیاید، ممکن است روزها طول بکشد.
او بیان کرد: توانمندیهای حوزه داده محور و هوشمندسازی میتوانند به کاهش هزینههای مبادلاتی کمک کنند. به عنوان مثال، در لجستیک، نیازهایی مانند تخلیه و بارگیری محصولات، انبارداری و انتقال کالاها به مصرفکننده نهایی، نیاز به دادههای دقیق دارند.
پیغامی تاکیدکرد: به عنوان مثال، اگر یک تولید کننده خودرو فقط یک ساعت در دریافت قطعات تأخیر داشته باشد، ممکن است کل خط تولید متوقف شود. در اینجا، اقتصاد داده محور میتواند زنجیره حمل و نقل را به دقت به زنجیره تولید متصل کند.
مدیرعامل منطقه آزاد قشم تاکید کرد: در هفتههای اخیر، وزیر اقتصاد در مورد نوسازی حوزه گمرک کشور صحبت کردند و به مدیران عامل مناطق آزاد و رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران اشاره کردند. همچنین، پروژهای در قالب شهر هوشمند دریایی در منطقه آزاد قشم تصویب شده است.
پیغامی تاکید کرد: این پروژه شامل همکاری با فعالان و سرمایهگذاران بخش خصوصی است و طراحی اولیه آن انجام شده است. ویژگیهای شهر هوشمند شامل:مدیریت هوشمند سیستمهای هوشمند میتوانند کنترل دما و نگهداری ذخایر را به عهده بگیرند. نیازهای لجستیک این شهر میتواند نیازهای لجستیکی و ذخیرهسازی میعانات و مشتقات نقدی را تأمین کند.
او افزود: با توجه به بررسیهای انجام شده، میتوان نتیجه گرفت که هزینههای مبادلاتی یکی از چالشهای مهم در اقتصاد هستند که با استفاده از هوشمندسازی و دادهمحوری میتوان آنها را کاهش داد. پروژههای شهرهای هوشمند نیز میتوانند به بهبود لجستیک و مدیریت منابع کمک کنند و به رشد اقتصادی منجر شوند.