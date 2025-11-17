تولیت آستان مقدس امامزاده ابراهیم (ع) بابلسر به گردشگران خارجی که از این مکان مذهبی بازدید کردند، چادر و تندیس بقعه متبرکه اهدا کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آستان مقدس امامزاده ابراهیم (ع) بابلسر یکی از بقاع متبرکه شاخص کشور بهشمار میرود که سالانه میزبان هزاران زائر و مسافر از نقاط مختلف کشور و حتی مسافران خارجی است.
تعدادی از گردشگران اهل کشورهای روسیه و قزاقزستان از بقعه متبرکه امامزاده ابراهیم (ع) بابلسر بازدید کردند.
این گردشگران در جریان بازدید از ضریح امامزاده ابراهیم (ع) به تصاویر و برنامههای فرهنگی و مذهبی این مکان توجه ویژهای کردند و با فرهنگ و رسوم مردم استان مازندران آشنا شدند.
طی این بازدید، تولیت آستان مقدس امامزاده ابراهیم (ع) بابلسر به گردشگران خارجی که از این مکان مذهبی بازدید کردند، چادر و تندیس امامزاده اهدا کرد.
منبع: روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان مازندران