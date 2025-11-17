پیکر مطهر شهید استخری بعد از ۴۰ سال شناسایی شد

باشگاه خبرنگاران جوان - نبی اله زارعی اظهار کرد: این شهید والامقام اهل منطقه داراب بود که در سال ۱۳۶۳ برای دفاع از میهن اسلامی به جبهه رفت و در عملیات بدر منطقه جزیره مجنون در تاریخ ۲۱ اسفند همان سال در سن ۲۱ سالگی به فیض شهادت نائل آمد.

او بیان کرد: پس از سال‌ها بی‌خبری از سرنوشت این شهید، پیکر مطهر وی در سال ۱۳۷۷ به عنوان شهید گمنام در شهر تبریز تشییع و به خاک سپرده شد، تا این‌که پس از گذشت دهه‌ها، آزمایش‌های دقیق ژنتیکی (DNA) و پیگیری‌های انجام‌شده منجر به احراز هویت شهید استخری شد.

معاون فرهنگی بنیاد شهید فارس خاطرنشان کرد: پیکر این شهید بزرگوار روز سه‌شنبه، سوم آذرماه مصادف با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) همراه با ۱۶ شهید گمنام از میدان شهدا تا باب‌الرضای حرم مطهر حضرت احمدبن‌موسی شاهچراغ(ع) تشییع خواهد شد.

منبع: بنیاد شهید فارس