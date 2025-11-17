مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کردستان از اجرایی شدن ۳ هزار و ۲۴۴ مصوبه در ۲۲۴ جلسه برگزار شده این کارگروه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- محمدبختیار خلیقی در دویست و بیست و پنجمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع تولید استان کردستان، اظهار داشت: این مصوبات منجر به تثبیت اشتغال برای ۲۲ هزار و ۳۷۸ نفر در استان شده و با اجرای کامل مصوبات در دست اقدام، تعداد اشتغال تثبیت شده به ۲۳ هزار و ۸۹۰ نفر خواهد رسید.

وی افزود: از مجموع ۲ هزار و ۱۶ پرونده مطرح شده در این جلسات، ۹۱ درصد مصوبات به سرانجام رسیده که بیشترین تعداد مصوبات در زمینه بانک‌ها با ۲ هزار و ۱۱۸ مورد بوده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کردستان بیان کرد: همچنین ۲ درصد از مصوبات در دست پیگیری قرار دارند و ۷ درصد از مصوبات نیز تاکنون اجرایی نشده است.

خلیقی یاداور شد: این دستاورد‌ها گامی مهم در راستای حمایت از تولید، تسهیل فرآیند‌های اقتصادی و ایجاد اشتغال در استان کردستان به شمار می‌آید.