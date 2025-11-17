روابط عمومی دانشگاه شیراز در اطلاعیه‌ای خبر از فوت یک دانشجوی این دانشگاه در خوابگاه پردیس ارم داد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  دانشگاه شیراز طی اطلاعیه‌ای درگذشت غم‌انگیز شادروان، «سرکارخانم فاطمه کمالی»، دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی معدنی دانشگاه شیراز را تسلیت گفت.

ایشان، شب گذشته (۲۵ آبان‌ماه) در محل سکونتشان در خوابگاه ۱۴ پردیس ارم، به دیار باقی شتافتند.

با اندوهی فراوان، این ضایعه‌ی بزرگ را به خانواده‌ی محترم ایشان و خانواده بزرگ دانشگاه شیراز تسلیت عرض کرده، برای آن عزیز تازه‌درگذشته، از درگاه ایزدمنان، رحمت و غفران الهی و برای دیگر بازماندگان تندرستی، شکیبایی و دیرزیستی آرزومندیم.

روابط عمومی دانشگاه شیراز علت فوت این دانشجو را اعلام نکرده است و در دست بررسی است.

منبع: دانشگاه شیراز

برچسب ها: فوت دانشجو ، دانشگاه شیراز
