باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - محمد حمیدی در همایش شوراهای اسلامی بخشهای استان گفت: کشور در شرایط حساس اقتصادی، اجتماعی و امنیتی قرار دارد و دشمنان با بهرهگیری از رسانهها در پی افزایش نارضایتیها هستند.
وی تأکید کرد: انتخابات شوراها آینده مدیریت شهری و روستایی را رقم میزند و شوراها باید با عملکرد شفاف و خدمت بیمنت اعتماد مردم را تقویت کنند.
حمیدی با اشاره به ضرورت پرهیز از سوءاستفاده از امکانات عمومی افزود: مردم تلاش واقعی را میبینند و همین موجب رأی اعتماد آنان خواهد شد.
وی همچنین از مدیران خواست بیش از گذشته از ظرفیت مشورت و همفکری شوراها استفاده کنند و گفت: شوراها بهترین منبع برای شناخت مشکلات واقعی روستاها و شهرها هستند.
معاون استاندار در پایان خطاب به بخشداران و فرمانداران استان اظهار داشت: وظیفه سنگینی بر دوش مدیران محلی است تا با برخورد جدی با تخلفات و حمایت از شوراها، اعتماد عمومی تقویت شود. شوراها نیز باید در چارچوب وظایف قانونی خود حرکت کنند و با تعامل سازنده مشکلات شهرها و روستاها را پیگیری نمایند.