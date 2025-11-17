رئیس سازمان حج و زیارت بر نقش تعیین‌کننده ظرفیت‌های دیپلماتیک کشور در تسهیل امور حجاج و ارتقای کیفیت خدمات تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی‌رضا رشیدیان در این دیدار با اشاره به سفر  خود که به دعوت وزیر حج و عمره عربستان و به منظور نهایی‌سازی تفاهمنامه حج ۱۴۰۵ انجام شد، روند نشست‌ها و گفتگوهای انجام‌شده را «مطلوب و رو به جلو» توصیف کرد.

رشیدیان با قدردانی از همراهی سفیر و سرکنسول کشورمان در عربستان در موسم حج گذشته و عمره جاری گفت: «پشتیبانی دستگاه دیپلماسی نقش مهمی در پیشبرد مطالبات زائران و رفع موانع اجرایی دارد و تجربه سال‌های اخیر این موضوع را کاملاً تأیید می‌کند.»

وی همچنین بر گسترش تعامل میان دفتر نمایندگی سازمان در عربستان و سفارت جمهوری اسلامی تأکید کرد و افزود: «تداوم هماهنگی‌های سیاسی و کنسولی، زمینه‌ساز ارائه خدمات بهتر و تأمین آرامش زائران ایرانی در ایام حج و عمره خواهد بود.»

منبع: سازمان حج و زیارت 

برچسب ها: حج تمتع ، حج واجب
