سرپرست سفارت ایران در کابل با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران بیش از هر زمان دیگری در کنار ملت و دولت افغانستان است،از ضرورت برداشتن گام‌های جدید برای ایجاد کانال بانکی میان دو کشور و کاهش هزینه‌های انتقال ارز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- علیرضا بیکدلی، سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل، در مراسم افتتاحیه نمایشگاه ابوحنیفه با حضور مقامات حکومت سرپرست طالبان و مقامات خارجی، اعلام کرد که ایران در ثبات اقتصادی و توسعه افغانستان نقش خود را ایفا خواهد کرد و بخش خصوصی و دولت این کشور بیش از هر زمان دیگری در کنار ملت و دولت افغانستان خواهند بود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های ایران در حوزه‌های علم، فناوری، صنعت، کشاورزی و لجستیک، تأکید کرد که امکاناتی مانند بندر عباس، بندر چابهار، راه‌ها، راه‌آهن و مرزهای ایران در خدمت مردم افغانستان قرار دارد. بیکدلی از افزایش پنج برابری حمل کالا از طریق راه‌آهن خواف-هرات در سال جاری خبر داد و اعلام کرد برای اولین بار سوخت ترانزیتی و سوخت ایران از طریق ریل به افغانستان رسیده است.

سرپرست سفارت ایران با دعوت از بخش خصوصی ایران برای حضور فعالانه و با اعتماد در روند تحولات اقتصادی جدید افغانستان، اظهار داشت سفارت ایران و اتاق بازرگانی این کشور در خدمت بخش خصوصی هستند و از همکاری اتاق افغانستان نیز بهره‌مند می‌شوند.

بیکدلی با اشاره به ظرفیت‌های قابل قبول صادراتی افغانستان در بازار ایران برای کالاهایی مانند خشکبار، محصولات کشاورزی و معدنی، بر لزوم چاره‌اندیشی برای رفع موانع صادراتی تأکید کرد. وی خواستار برداشتن گام‌های جدید توسط دولت‌های دو کشور در زمینه‌های ایجاد کانال بانکی، کاهش هزینه‌های انتقال ارز، توافقات تجارت ترجیحی، پرهیز از اعمال ممنوعیت‌های جدید، توسعه بازارچه‌های مرزی و تسهیل تشریفات گمرکی شد.

وی همکاری در بخش‌های معدنی، عمرانی، صنایع و کشاورزی را از دیگر زمینه‌های ویژه برای توسعه روابط دو کشور برشمرد و اعلام کرد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان بزرگترین تشکل اقتصادی کشور، آماده همکاری برای توسعه روابط تجاری و اقتصادی با حمایت مقامات ذیربط دو کشور است.

بیکدلی ابراز امیدواری کرد که سفر هیئت‌های تجاری و حضور هیئت ۹۰ نفره ایرانی در این نمایشگاه منجر به تقویت روابط دو کشور شود.

در همین رابطه، حسین روستایی، رایزن بازرگانی ایران در کابل، از حضور ۴۰ شرکت ایرانی در این نمایشگاه بین‌المللی خبر داد و اعلام کرد دو هیئت بلندپایه تجاری با هدف توسعه همکاری‌های دوجانبه و دستیابی به مراودات ۱۰ میلیارد دلاری، به کابل سفر خواهند کرد.

چهارمین نمایشگاه بین‌المللی ابوحنیفه با هدف معرفی ظرفیت‌های صنعتی و تولیدی افغانستان، ایجاد فرصت برای بازاریابی محصولات داخلی، گسترش تعاملات تجاری با کشورهای همسایه و تقویت بازارهای داخلی در کابل برگزار شده است. برگزارکنندگان این رویداد تأکید کردند که نمایشگاه می‌تواند به عنوان سکوی دیپلماسی اقتصادی عمل کرده و افغانستان را به بازارهای منطقه‌ای پیوند دهد.

