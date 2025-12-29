تعقیب و گریز ویژه پلیس سارق لوازم و محتویات خودرو را روانه زندان کرد

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ "سید امین موسوی" در تشریح این خبر بیان داشت: ماموران کلانتری ۱۵۵ نعمت آباد در گشت زنی‌های هدفمند خود در سطح حوزه استحفاظی فردی را حین تخریب درب یک خودرو مشاهده و بلافاصله برای دستگیری وی وارد عمل شدند.

این مقام انتظامی اضافه کرد: متهم با مشاهده ماموران پلیس سریعا با خودرویی که در اختیار داشته متواری شده و در یک تعقیب و گریز پلیسی با اجرای قانون بکارگیری سلاح متوقف شد.

سرکلانتر دهم پلیس پیشگیری پایتخت بیان کرد: متهم که راهی برای ادامه فرار خود پیدا نکرده بود با سلاح سردی که به همراه داشت به ماموران حمله ور شده که در نهایت از ناحیه پای چپ مورد اصابت گلوله قرار گرفته و برای بهبود به بیمارستان منتقل شد.

وی افزود: در بازرسی از خودروی متهم تعدادی لوازم خودروی سرقت مانند ضبط و باند و همچنین تعداد زیادی کلید و ابزار آلات مخصوص سرقت نیز کشف شد.

وی بیان داشت: سارق در بازجویی‌های فنی به جرایم خود مبنی بر شش فقره سرقت لوازم خودرو و محتویات اعتراف کرده و شناسایی شکات وی در دستور کار پلیس قرار دارد.

وی در پایان اضافه کرد:متهم نیز برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی تحویل داده شد.

سرهنگ موسوی به شهروندان توصیه کرد: شهروندان با رعایت هشدار‌های پلیسی و ایمن کردن خودرو‌های خود و عدم پارک خودرو در محل‌های تاریک و خلوت از وقوع این نوع سرقت‌ها جلوگیری کنند.