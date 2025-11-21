مسابقات ۴ وزن پایانی رقابت‌های کشتی آزاد ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی از صبح امروز (جمعه) در شهر ریاض عربستان در حال برگزاری است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات ۴ وزن پایانی رقابت‌های کشتی آزاد ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی از صبح امروز (جمعه) در شهر ریاض عربستان در حال برگزاری است.

نتایج نمایندگان کشورمان تاکنون به شرح زیر است:

در وزن ۷۴ کیلوگرم یونس امامی پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۵ بر ۲ اوروزبک توکتومبتوف از قرقیزستان را شکست داد و به مرحله نیمه‌نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۶ بر ۵ از سد نورکجا کایپانوف قهرمان جهان از قزاقستان گذشت و به دیدار فینال راه یافت. امامی در این دیدار به مصاف آقانظر نوروزاف از آذربایجان می‌رود.

در وزن ۸۶ کیلوگرم کامران قاسم‌پور در دور اول با نتیجه ۵ بر ۳ مغلوب آرسنی ژیویف دارنده مدال برنز جهان از آذربایجان شد و با توجه به حضور این کشتی‌گیر در دیدار فینال، نماینده کشورمان به گروه بازنده‌ها رفت. وی در این گروه به مصاف بن فرج‌اله فاتح از الجزایر می‌رود و در صورت گذر از این حریف به دیدار رده‌بندی راه خواهد یافت تا مقابل ماگومت اولویف از تاجیکستان قرار بگیرد.

در وزن ۹۷ کیلوگرم امیرعلی آذرپیرا در دور اول با نتیجه ۱۱ بر صفر اقبال احمدی از افغانستان را شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه ۱۱ بر صفر محمد گلزار از پاکستان را مغلوب کرد و به مرحله نیمه‌نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۱۱ بر صفر ریفات گیداک از ترکیه را از پیش رو برداشت و به دیدار فینال راه یافت. آذرپیرا در این دیدار با رضابک آیتموخان قهرمان جهان از قزاقستان پیکار می‌کند.

در وزن ۱۲۵ کیلوگرم امیرحسین زارع در دور اول با نتیجه ۱۱ بر صفر ارسلانبک توردوبکوف از قرقیزستان را مغلوب کرد و به مرحله نیمه‌نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۷ بر صفر هاکان بیوک جینگیل از ترکیه را شکست داد و به دیدار فینال راه یافت. زارع در دیدار فینال به مصاف شریف شریف‌اف دارنده مدال برنز جهان از بحرین می‌رود.

برچسب ها: کشتی آزاد ، کشتی فرنگی
خبرهای مرتبط
بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی؛
رحمان عموزاد طلا گرفت + فیلم
رقابت‌های جذاب و دیدنی در روز نخست پیکار‌های کشتی آزاد بزرگسالان مازندران
شکست قاسم‌پور در اولین دور بازی‌های کشور‌های اسلامی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تقابل استقلال با تیم دسته دومی در ورزشگاه تختی/ سپاهان به دیدار مس کرمان می‌رود
صعود تیم ملی «الف» والیبال ساحلی به جمع ۸ تیم برتر با غلبه بر آمریکا
جوادی: باشگاه استقلال اصرار به برگزاری بازی در ورزشگاه تختی را داشت
شکست قاسم‌پور در اولین دور بازی‌های کشور‌های اسلامی
امامی، آذرپیرا و زارع فینالیست شدند؛ قاسم‌پور در گروه بازنده‌ها
راهیابی سیمَکان جهرم به مرحله یک چهارم
شکست دو نماینده جوجیتسو ایران در نخستین مبارزه
آخرین اخبار
امامی، آذرپیرا و زارع فینالیست شدند؛ قاسم‌پور در گروه بازنده‌ها
شکست دو نماینده جوجیتسو ایران در نخستین مبارزه
راهیابی سیمَکان جهرم به مرحله یک چهارم
شکست قاسم‌پور در اولین دور بازی‌های کشور‌های اسلامی
تقابل استقلال با تیم دسته دومی در ورزشگاه تختی/ سپاهان به دیدار مس کرمان می‌رود
صعود تیم ملی «الف» والیبال ساحلی به جمع ۸ تیم برتر با غلبه بر آمریکا
جوادی: باشگاه استقلال اصرار به برگزاری بازی در ورزشگاه تختی را داشت
اعتراض شدید رئیس فدراسیون شمشیربازی در پی ناداوری در دیدار با ازبکستان
طلای هفت‌گانه کشور‌های اسلامی به زن ایرانی رسید
مدال طلای کشور‌های اسلامی بر گردن دونده ایرانی
برنز تاریخی بر گردن دختران هندبالیست ایران
واکنش آجرلو به شایعاتی درباره مدیرعاملی‌ در استقلال
برتری سایپا، فولاد هرمزگان و نفت‌وگاز گچساران در جام‌حذفی
از مصدومیت سعید عزت‌اللهی تا حضور ایران در سید دو قرعه‌کشی جام جهانی + فیلم
واکنش پرویز مظلومی به هجمه‌ها علیه تیم ملی + فیلم
رحمان عموزاد طلا گرفت + فیلم
تیم سابر مردان برنزی شد
مومنی به مدال برنز وزن ۵۷ کیلوگرم کشتی آزاد رسید
دستور وزیر ورزش برای پیگیری سانحه در پیست موتورسواری
صعود مقتدرانه تیم فوتبال هفت‌نفره ایران به فینال آسیا و اقیانوسیه
اولین برد تیم زنان خاتون بم در لیگ قهرمانان آسیا
نتایج قرعه‌کشی دور پلی‌آف انتخابی جام‌جهانی