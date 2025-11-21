باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات ۴ وزن پایانی رقابت‌های کشتی آزاد ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی از صبح امروز (جمعه) در شهر ریاض عربستان در حال برگزاری است.

نتایج نمایندگان کشورمان تاکنون به شرح زیر است:

در وزن ۷۴ کیلوگرم یونس امامی پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۵ بر ۲ اوروزبک توکتومبتوف از قرقیزستان را شکست داد و به مرحله نیمه‌نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۶ بر ۵ از سد نورکجا کایپانوف قهرمان جهان از قزاقستان گذشت و به دیدار فینال راه یافت. امامی در این دیدار به مصاف آقانظر نوروزاف از آذربایجان می‌رود.

در وزن ۸۶ کیلوگرم کامران قاسم‌پور در دور اول با نتیجه ۵ بر ۳ مغلوب آرسنی ژیویف دارنده مدال برنز جهان از آذربایجان شد و با توجه به حضور این کشتی‌گیر در دیدار فینال، نماینده کشورمان به گروه بازنده‌ها رفت. وی در این گروه به مصاف بن فرج‌اله فاتح از الجزایر می‌رود و در صورت گذر از این حریف به دیدار رده‌بندی راه خواهد یافت تا مقابل ماگومت اولویف از تاجیکستان قرار بگیرد.

در وزن ۹۷ کیلوگرم امیرعلی آذرپیرا در دور اول با نتیجه ۱۱ بر صفر اقبال احمدی از افغانستان را شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه ۱۱ بر صفر محمد گلزار از پاکستان را مغلوب کرد و به مرحله نیمه‌نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۱۱ بر صفر ریفات گیداک از ترکیه را از پیش رو برداشت و به دیدار فینال راه یافت. آذرپیرا در این دیدار با رضابک آیتموخان قهرمان جهان از قزاقستان پیکار می‌کند.

در وزن ۱۲۵ کیلوگرم امیرحسین زارع در دور اول با نتیجه ۱۱ بر صفر ارسلانبک توردوبکوف از قرقیزستان را مغلوب کرد و به مرحله نیمه‌نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۷ بر صفر هاکان بیوک جینگیل از ترکیه را شکست داد و به دیدار فینال راه یافت. زارع در دیدار فینال به مصاف شریف شریف‌اف دارنده مدال برنز جهان از بحرین می‌رود.