رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: سفارت ایران در روسیه رایزنی کرده است در صورت نیاز از ظرفیت این کشور برای مهار آتش الیت استفاده شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در جلسه ستاد مدیریت بحران مهار آتش جنگل الیت مرزن آباد گفت: دو فروند هواپیمای اطفای حریق از ترکیه به همراه یک بالگرد و ۸ نیروی متخصص امروز به منطقه اعزام میشود.
او افزود: سفارت ایران در روسیه نیز رایزنیهایی انجام داده که در صورت نیاز از این ظرفیت و امکانات تخصصی این کشور نیز استفاده شود.
او با بیان اینکه دغدغه دولت تقویت و بسیج همه امکانات و ظرفیتها برای مهار این آتش است، ادامه داد: رایزنیهایی با وزارت دفاع و وزارت کشور انجام شده تا از همه امکانات موجود برای مهار آتش استفاده کنند.
رئیس سازمان حفاظت محیطزیست گفت: همراهی و همدلی مردم منطقه به ویژه استاندار مازندران در کنترل وضعیت بحرانی بسیار موثر بود.
آتشسوزی منطقه جنگلی الیت مرزن آباد از شنبه هفته گذشته بخشهایی از پوشش گیاهی این منطقه را درگیر کرده است و نیروهای محیطزیست، منابع طبیعی، مردم محلی و گروههای داوطلب با استفاده از بالگرد و تلاش شبانهروزی در پی مهار کامل این حریق هستند.
مدیریت بحران استانداری مازندران هم اعلام کرد مقرر شد فردا برای اطفای حریق ۲ فروند هواپیمای ایلوشن و ۶ بالگرد بکار گرفته شود.
قصور مسئولان در مهار آتش «الیت» پیگرد قضایی دارد
عباس پوریانی با اعلام اینکه موضوع از ساعات اولیه وقوع حادثه در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفته است، اظهار کرد: از همان آغاز آتشسوزی، رئیس حوزه قضایی مرزنآباد با حضور در محل و صدور دستورات لازم، پیگیریهای قضایی را جهت صیانت از حقوق عامه، حفاظت از انفال و شناسایی عامل یا عاملان احتمالی آتشافروزی عمدی آغاز کرد.
رئیس کل دادگستری مازندران افزود: با توجه به اهمیت حادثه، به دادستان مرکز استان و رئیس حوزه قضایی بخش مرزن آباد نیز مأموریت ویژه داده شد؛ تا فوراً در محل حاضر شده و بهصورت میدانی و مستمر روند مهار آتش و پیگیریهای قضایی را مدیریت و نظارت کنند.
وی با اشاره به گزارشهای میدانی و مشاهدات رئیس حوزه قضایی مرزنآباد، بیان کرد: نیروهای لشکری، کشوری و مدیران استانی و شهرستانی و همچنین مردم محلی در منطقه حضور دارند و با وجود شرایط بسیار سخت و صعبالعبور بودن منطقه، تمام تلاش خود را برای فرونشاندن آتش به کار گرفتهاند. متأسفانه به دلیل شرایط توپوگرافی، وزش باد و وجود برگهای خشک، آتش همچنان در برخی نقاط فعال است.
پوریانی با تأکید بر اینکه ستاد بحران در منطقه تشکیل شده و همه دستگاههای ذیربط در حال فعالیت هستند، تصریح کرد: در عملیات اطفای حریق، چندین بالگرد بهکار گرفته شده و از امروز نیز برای جلوگیری از گسترش آتش به سایر عرصههای جنگلی، از هواپیمای مخصوص با ظرفیت ذخیره ۴۰ تُن آب استفاده شده است.
وی افزود: تاکنون شخص یا اشخاصی بعنوان عامل آتشسوزی شناسایی نشدهاند؛ با این حال به دستور مقام قضایی، چندین مأمور نیروی انتظامی برای برقراری نظم، امنیت و پیشگیری از وقوع جرایم احتمالی در محل مستقر شدهاند.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به ماده ۴۷ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۶، گفت: براساس این ماده، هر فردی که بهصورت عمدی در جنگلها اقدام به ایجاد آتشسوزی کند، به حبس از ۳ تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد.
پوریانی اضافه کرد: طبق تبصره همین ماده، در مواقع بروز آتشسوزی، تمامی مأموران دولتی اعم از لشکری، کشوری و نیروهای شهرداری که در نزدیکی محل حادثه هستند، مکلفند با تمام امکانات موجود برای مهار آتش اقدام کنند و در صورت مسامحه یا قصور، برابر قانون با آنها برخورد خواهد شد.
وی با ابراز نگرانی از تهدیدات ناشی از گسترش آتش در جنگلهای ارزشمند هیرکانی، تأکید کرد: دستورات لازم برای شناسایی دقیق عاملان احتمالی آتشسوزی و همچنین رسیدگی فوری به تخلفات احتمالی مدیران و مأموران صادر شده است.