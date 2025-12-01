رئیس شورای تامین کنندگان دام گفت: با توجه به تغییر نرخ ارز و افزایش قیمت گوشت وارداتی، بازار در رکود به سر می‌برد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - منصور پوریان رئیس شورای تامین کنندگان دام گفت: در حال حاضر میزان گوشت گرم و منجمد مورد نیاز بازار تامین است و کمبودی در عرضه نداریم و تنها در یک دوره رکودی به سر می بریم به طوریکه خرید و فروش چندانی در بازار نداریم.

وی افزایش قیمت گوشت قرمز را علت اصلی رکود بازار اعلام کرد و افزود: در حال حاضر گوشت گرم و منجمد در بازار زیاد است، اما تقاضا برای خرید به سبب نوسانات اخیر وجود ندارد.

پوریان ادامه داد: بررسی ها نشان می دهد که طی یک هفته اخیر تقاضا برای خرید دام زنده کاهش چشمگیری داشته که بخشی ناشی از موضوعات تب برفکی است.

رئیس شورای تامین کنندگان با اشاره به راهکار بازگشت رونق به بازار گوشت بیان کرد: تازمانیکه قیمت گوشت های وارداتی کاهش نیابد، بازار کماکان در رکود به سر می برد به طوریکه بررسی ها از فروشگاه های سطح شهر نشان می داد که خریداری برای گوشت های منجمد ناشی از نوسان قیمت وجود ندارد که برای خروج از رکود نیاز است که همانند سابق قیمت ها تعدیل شود.

وی از کاهش قیمت دام سبک خبر داد و گفت: با توجه به فراوانی عرضه، قیمت دام کاهش یافته به طوریکه قیمت کنونی هرکیلو دام سبک به ۳۰۰ هزارتومان و دام سنگین ۳۲۰ هزارتومان رسیده است.

پوریان با بیان اینکه بازار دام و گوشت تعریفی ندارد، افزود: گوشت های وارداتی یکی از دلایل نوسان قیمت گوشت است چراکه با نرخ های بالایی گوشت های وارداتی برزیل و هند عرضه می شود، درحالیکه گوشت های وارداتی قرار بود برای تنظیم بازار و حمایت از خانوارها صورت بگیرد که متاسفانه در شرایط کنونی در برخی مواقع قیمت گوشت های داخلی کمتر از وارداتی است.

رئیس شورای تامین کنندگان دام ادامه داد: شرکت پشتیبانی امور دام در مواقع افزایش قیمت گوشت قرمز و مرغ با ورود و عرضه به بازار قیمت ها را کاهش می داد، اما اکنون ورود نکرده یا میزان عرضه زیاد نیست.

وی گفت: وزارت جهاد و پشتیبانی امور دام همانند سنوات قبل باید تولیدقراردادی را اجرا کند چراکه زمان پرواربندی دام است تا بخش زیادی دام تحت پوشش قرار بگیرد.

