باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - احد وظیفه رئیس مرکز خشکسالی کشور گفت: گرچه بارندگی هایی در غرب کشور داشتیم، اما این بارندگی ها در نوار غربی همچون در برخی نقاط استان های ایلام و کرمانشاه بارش ها در حد ۲۰ تا ۳۰ میلی متر گزارش شده است، اما با مقدار بارش مورد نیاز اختلاف داریم.

به گفته وی، از ابتدای سال زراعی در اکثر استان ها بارش دریافت نکردیم و در استان تهران بارش های پراکنده و ضعیف شمال استان را پوشش داده است که براین اساس آب چندانی برای رفع تنش آبی دریافت‌ نمی شود.

وظیفه با بیان اینکه در شرایط خشکسالی شدید به سر می بریم، افزود: خشکسالی با ورود چند سیستم بارشی برطرف نمی شود و پیش بینی می شود این روند استمرار یابد.

رئیس مرکز خشکسالی ادامه داد: با توجه به شرایط بارش در برخی مناطق غرب، کشاورزان برای شروع کشت مشکلی ندارند و استان های مرکزی باید منتظر دریافت بارش بمانند. هرچند پیش بینی ها نشان می دهد طی ۲ هفته آتی با کم بارشی روبرو خواهیم بود.

وی گفت: کشاورزان نوار غربی کشت انجام دادند، اما کشاورزان استان های مرکزی و شرق زاگرس رطوبت لازم را دریافت نکردند و کماکان باید منتظر بارش بمانند.