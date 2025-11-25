مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: بنابر آمار از ابتدای فصل برداشت تاکنون ۳ میلیون و ۴۵۰ هزارهکتار گندم کشت شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۰۰ هزار هکتار کاهش داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - ایمانی مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: بنابر آمار از ابتدای سال زراعی تاکنون ۷۵۰ هزارهکتار در اراضی آبی و بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزارهکتار اراضی دیم کشت گندم صورت گرفته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۰۰ هزارهکتار عقب هستیم.

به گفته وی، با توجه به شرایط اقلیمی و عدم امکان کشت در اراضی دیم، مشکل تامین نهاده ها همچون کود و تامین سوخت چاه های برقی و اختلاف قیمت با بازار آزاد موجب شده هزینه های کشاورز را بشدت افزایش دهد.

ایمانی ادامه داد: با توجه به افزایش هزینه های تولید پیش بینی می شود که با استمرار این روند خرید تضمینی هرکیلو گندم با نرخ ۴۰ هزارتومان برای کشاورز صرفه اقتصادی ندارد و شرایط اقلیمی مزید برعلت است به طوریکه در اراضی دیم امید چندانی به تولید نداریم.

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران با انتقاد از تاخیر در قیمت گذاری ۳۱ قلم محصولات کشاورزی بیان کرد: با گذشت ۲ ماه از آغاز سال زراعی، کشاورز در تصمیم گیری کشت مردد می شود چراکه ترسیمی از آینده تولید ندارد.

به گفته وی، وقتی هدفی در نظر می‌گیریم برای دستیابی به آن باید الزامات مدنظر مهیا کنیم چراکه تعلل در اهداف اثر سوء در دستیابی به آن وجود دارد چراکه دستیابی به خودکفایی ۹۰ درصدی محصولات اساسی در برنامه هفتم نیازمند ایجاد زیرساخت های لازم است، از این رو شرایط باید مهیا شود و تاخیر در اعلام قیمت و نهاده های مورد نیاز کشاورزی و همچنین عدم پرداخت مشوق های لازم امکان رسیدن به خودکفایی وجود ندارد؛ اگر شرایط جوی مساعد باشد، برآورد می شود که سطح زیرکشت به ۶ میلیون هکتار برسد.