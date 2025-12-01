دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه گفت: برآوردها حاکی از آن است که جوجه ریزی آذرماه با تامین نهاده به ۱۶۰ میلیون قطعه برسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - محمدرضا صدیق پور دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه گفت: مهم ترین مشکل تامین نهاده مربوط به تخصیص ارز است که با تخصیص ارز، ترخیص نهاده صورت می گیرد و با توزیع نهاده توسط پشتیبانی امور دام، واسطه گری در سامانه بازارگاه از بین می رود و در نهایت توزیع عادلانه می شود.

به گفته وی، بنابر دستور سران سه قوه، با تخصیص ارز ۸۰ تا ۹۰ درصد مشکلات رفع شده و با واگذاری توزیع به پشتیبانی امور دام، واسطه گری توسط عوامل فروش برطرف می شود و در نهایت بازار به آرامش نسبی باز می گردد.

صدیق پور ادامه داد: با توجه به آنکه تولید جوجه از قبل برنامه ریزی شده است، از این رو پیش بینی می شود که جوجه ریزی آبان به حدود ۱۵۰ میلیون قطعه برسد، اما با تامین نهاده جوجه ریزی آذر به ۱۶۰ میلیون قطعه برسد.

دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه با اشاره به آینده بازار مرغ بیان کرد: با تامین نهاده مورد نیاز و بازگشت جوجه ریزی به سطح متعادل خود، مشکلی در تولید و عرضه مرغ نداریم.

وی متوسط قیمت هرقطعه جوجه یکروزه را ۲۶ هزارتومان اعلام کرد و گفت: طی هفته های اخیر با عدم جذب جوجه از سوی مرغدار قیمت به کمتر از نرخ مصوب خود رسید، رونق جذب جوجه به شرایط قبل بازمی گردد.

