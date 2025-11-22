باشگاه خبرنگاران جوان ـ محمدعلی فلاح‌زاده، روانپزشک و درمانگر اعتیاد با حضور در استودیوی برنامه «گل یا پوچ» رادیو سلامت دلایل اصلی این شیوع مصرف ماده مخدر «گُل» را عواملی، چون قیمت ارزان، دسترسی آسان برای جوانان و سهولت مصرف دانست و گفت: متأسفانه، ارزان بودن، دسترسی بسیار آسان برای قشر جوان و همچنین سادگی فرآیند مصرف، عواملی هستند که دست به دست هم داده‌اند تا شاهد افزایش شیوع مصرف گُل باشیم.

وی تأکید کرد: مهم‌ترین عامل در گسترش مصرف ماده روانگردان گُل (ماری‌جوانا) نگرش اشتباه و ساده‌انگارانه جامعه نسبت به این ماده است.

این روانپزشک و درمانگر اعتیاد یک حقیقت تلخ را آشکار کرد و گفت: مافیای مواد مخدر با ترویج این تصورات غلط مبنی بر «بی‌خطر بودن» و «ترک سریع» جوانان را به دام می‌اندازند. آنها با برنامه‌ریزی دقیق، با تبلیغات فریبنده‌ای نظیر این ادعا که گُل بی‌خطر است یا ترک آن بسیار سریع اتفاق می‌افتد، جوانان ما را به دام انداخته‌اند؛ در حالی که ماهیت اعتیادآور و عوارض بلندمدت آن کاملاً جدی است.

دکتر فلاح‌زاده در ادامه افزود: در مراحل اولیه مصرف گُل، فرد دچار توهمات شدید یا سرخوشی آنی که به وضوح قابل تشخیص باشد نمی‌شود و ظاهر فیزیکی او ممکن است تغییر نکند؛ حتی در برخی موارد، مشاهده شده که فرد دچار افزایش وزن نیز می‌شود که این موارد، علائم را از دید خانواده‌ها پنهان می‌سازد.

این روانپزشک خاطرنشان کرد: با گذشت زمان و تداوم مصرف، عوارض روانی و جسمانی عمیق و مخرب این ماده به تدریج خود را نشان خواهند داد و فرد را درگیر مشکلات جدی خواهد کرد.

برنامه «گل یا پوچ» که به بررسی موضوعات اجتماعی و سلامت می‌پردازد، یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها هر هفته ساعت ۱۳:۰۵ از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت پخش می‌شود.

منبع: روابط عمومی رادیو سلامت