باشگاه خبرنگاران جوان ـ این شبکه در پی درخواست مخاطبان برای پخش آثار دنباله دار سینمایی جهان این هفته، شنبه ۱ آذر «هویت پنهان ۱»، یکشنبه ۲ آذر «هویت پنهان ۲»، دوشنبه ۳ آذر «تخم مرغ» محصول ۲۰۰۷، سه شنبه ۴ آذر «شیر» محصول ۲۰۰۸ و چهارشنبه ۵ آذر «عسل» محصول ۲۰۱۰ را ساعت ۲۱ پخش خواهد کرد.

فیلم «هویت پنهان ۱ و ۲» به کارگردانی تیل اِند من شنیه و یکشنبه (۱ و ۲ آذر ماه) پخش می‌شود.

در این فیلم بازیگرانی، چون نینا کانزندورف، بنجامین سادلر و استفانی جپ نقش آفرینی کرده‌اند.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: به دنبال اختلاس و پولشویی در یکی از بانک‌های خصوصی هامبورگ، شخصی به نام فیلیپ روتهوف دستگیر می‌شود. دادگاه برای اثبات جرم او شخصی به نام ویکتور میرو را احضار می‌کند. او قبل از اعزام به دادگاه در یک عملیات بمبگذاری به قتل می‌رسد. او در اعترافتش نام شخص دیگری به نام سیمون درهر را افشا می‌کند که در این پولشویی دست داشته است. پلیس ابتدا به او اعلام می‌کند که او متهم بوده و باید با آنها همکاری کند. بعد از این قضیه درهر نیز مورد سوء قصد قرار می‌گیرد و ...

همچنین سه فیلم «تخم‌مرغ»، «شیر» و «عسل» به کارگردانی سمیح کاپلان‌اغلو، که به سه‌گانه مشهور «یوسف» در سینمای ترکیه تعلق دارند، از آثار هنری و تحسین‌شده‌ای هستند که با زبان شاعرانه و روایت انسانی خود در جشنواره‌های بین‌المللی مطرح شده‌اند.

شبکه نمایش با ادامه این رویکرد تلاش دارد هر هفته با انتخاب مجموعه‌ای از آثار دنباله‌دار، تجربه‌ای منسجم‌تر و جذاب‌تر از تماشای فیلم برای بینندگان خود فراهم کند.

منبع:روابط عمومی شبکه نمایش