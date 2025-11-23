با بزرگواری اولیای دم؛ قاتل ۱۶ ساله پس از ۶ سال از قصاص رهایی یافت

باشگاه خبرنگاران جوان- دادستان عمومی و انقلاب کرمان گفت: پس از گذشت ۶ سال از وقوع یک قتل در جریان نزاع دستهجمعی و با ورود امیریان؛ قاضی اجرای احکام زندان به موضوع، اولیای دم مقتول با اعلام رضایت، این محکوم به قصاص را بخشیدند.
مهدی بخشی در تشریح این خبر افزود: این پرونده مربوط به فردی است که شش سال قبل و در سن ۱۶ سالگی در یک درگیری دستهجمعی مرتکب قتل شد و پس از رسیدگی قضائی، حکم قصاص برای وی صادر گردید.
وی ادامه داد: طی سالهای گذشته دستگاه قضائی، قاضی ناظر زندان، مددکاران زندان، اعضای شورای حل اختلاف، صلح یاران، بزرگان و ریشسفیدان محلی تلاشهای فراوانی برای ایجاد صلح و سازش میان طرفین انجام دادند و نهایتاً شب گذشته خانواده مقتول با گذشت از حق قصاص، رضایت خود را اعلام کردند.
دادستان عمومی و انقلاب کرمان خاطرنشان کرد: اقدام اولیای دم در گذشت از قصاص در راستای پویش "به عشق حضرت فاطمه (س) میبخشم"، علاوه بر نجات جان یک جوان، زمینه بازگشت آرامش به خانوادهها و جامعه را فراهم کرده و نمونهای ارزشمند از فرهنگ عفو و گذشت در جامعه اسلامی است.
بخشی، ضمن تشکر از تلاشهای خالصانه مدیرکل زندانهای استان و رئیس زندان کرمان، تاکید کرد: دستگاه قضائی همواره از رویکردهای صلح و سازش حمایت میکند و این پرونده نشان داد که با تلاش جمعی و ترویج فرهنگ گذشت، میتوان بسیاری از اختلافات و پروندههای سنگین را به سرانجامی مسالمتآمیز رساند.