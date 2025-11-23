محدودیت‌های ترافیکی تا ۴ آذر ماه در جاده‌های مازندران اعمال می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - محدودیت‌های ترافیکی تا روز سه شنبه ۴ آذر ماه ۱۴۰۴ در جاده‌های مازندران و کشور اعمال می‌شود.

۱. موتورسیکلت:

- تردد موتور سیکلت تا ساعت ۸ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ از محور‌های کرج - چالوس، هراز، فیروزکوه، محور تهران - سمنان – مشهد و بالعکس ممنوع می‌باشد.

* تبصره: تردد موتور سیکلت‌های انتظامی و امدادی برای انجام ماموریت‌های ضروری در مسیر مجاز جریان ترافیک بلامانع خواهد بود.

وسیله نقلیه سبک

۲. محور چالوس:

(۲-۲) پیش بینی محدودیت در صورت پر حجم بودن ترافیک:

روز‌های یکشنبه و سه شنبه در صورت افزایش حجم ترافیک، بنا به صلاحدید مامورین پلیس راه محدودیت یکطرفه مقطعی در مسیر رفت یا برگشت انجام خواهد شد.

(۳-۲) محدودیت قطعی تردد:

- روز‌ دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ ممنوعیت تردد برای انواع وسایل نقلیه به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

۱) از ساعت ۱۲:۰۰ از ابتدای آزادراه تهران – شمال اعمال محدودیت تردد به مقصد چالوس انجام می‌شود.

۲) از ساعت ۱۳:۰۰ از ابتدای پل زنگوله (انت‌های دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس) انسداد بصورت کامل.

۳) از ساعت ۱۵:۰۰ از مرزن آباد به سمت تهران یکطرفه اعمال می‌گردد. (شمال به جنوب)

۴) از ساعت ۲۴:۰۰ طرح اتمام یافته و از پل زنگوله تا مرزن آباد مسیر دو طرفه می‌گردد.

۵) در صورت کم حجم بودن ترافیک محور، اتمام طرح یک طرفه زودتر از زمان اعلامی اجرا می‌گردد.

*تبصره: تردد از مسیر جاده قدیم کرج – چالوس تا محدوده پل زنگوله برای ساکنین و افراد محلی آزاد بوده، ولی تردد خودرو‌هایی که قصد عزیمت به چالوس در روز‌های اعمال محدودیت جنوب به شمال را دارند از ساعت تعیین شده از میدان امیرکبیر به سمت چالوس ممنوع می‌باشد.

۳. محور هراز:

(۳-۳) در صورت افزایش حجم ترافیک و صلاحدید مامورین پلیس راه محدودیت یکطرفه مقطعی روز‌های یکشنبه و دوشنبه مورخ‌های ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ و ۳ به صورت رفت یا برگشت از محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان و بالعکس انجام خواهد شد.

وسیله نقلیه سنگین

۲. محور چالوس:

(۱-۲) تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از محور کرج – چالوس و بالعکس کماکان ممنوع می‌باشد.

۳. محور هراز:

(۱-۳) تردد کلیه تریلر‌ها در محور هراز و بالعکس کماکان ممنوع می‌باشد.

(۲-۳) تردد کلیه کامیون‌ها وکامیونت‌ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روز‌های یکشنبه و دوشنبه از محور هراز ممنوع می‌باشد.

کلیه خودرو‌ها

*تبصره: تردد از مسیر جاده قدیم کرج – چالوس تا محدوده پل زنگوله برای ساکنین و افراد محلی آزاد بوده، ولی تردد خودرو‌هایی که قصد عزیمت به چالوس در روز‌های اعمال محدودیت جنوب به شمال را دارند از ساعت تعیین شده از میدان امیرکبیر به سمت چالوس ممنوع می‌باشد.

منبع:مرکز مدیریت راه‌های کشور

برچسب ها: پلیس راه مازندران ، وضعیت راه ها
خبرهای مرتبط
ادامه محدودیت‌های ترافیکی تا ۴ آذر در جاده‌های شمال
محدودیت‌های ترافیکی ۷ روزه در جاده‌های شمال
تداوم محدودیت‌های ترافیکی جاده‌های شمال
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کاهش دود در آسمان الیت محسوس است/ مهار آتش‌ با قدرت ادامه دارد
توقف گسترش آتش‌سوزی در الیت
کشت دوم و رتون برنج در جویبار به بار نشست؛ ۳ هزار و ۸۰۰ تن شلتوک تولید شد
آزادسازی ۱۷۰۰ مترمربع از اراضی ملی در منطقه سوخته سرا سوادکوه
آخرین اخبار
آزادسازی ۱۷۰۰ مترمربع از اراضی ملی در منطقه سوخته سرا سوادکوه
کشت دوم و رتون برنج در جویبار به بار نشست؛ ۳ هزار و ۸۰۰ تن شلتوک تولید شد
توقف گسترش آتش‌سوزی در الیت
کاهش دود در آسمان الیت محسوس است/ مهار آتش‌ با قدرت ادامه دارد
پروازهای تخصصی باید تا مهار کامل آتش الیت ادامه یابد
چندین پهپاد برای شناسایی نقاط بحرانی جنگل درگیر آتش‌سوزی الیت به‌کار گرفته شد
قاچاقچی سابقه دار جنگل گلوگاه دستگیر شد
شناسایی عامل هتک حرمت در فضای مجازی
کشور با چالش بیکاری ۴۰ درصدی دانشجویان مواجه است
کشت ۳۴ هکتار کلزا در قائم شهر
جویبار قهرمان کشتی آزاد مازندران شد + فیلم
آتش‌سوزی جنگل‌های شمال این بار در سوادکوه ‌
مشارکت ۳ بالگرد امدادی و ۱۷ تیم مجهز هلال احمر در عملیات مهار آتش در جنگل‌های الیت
رسیدگی به پرونده تخلیط برنج در بابل؛ متخلف ۴ میلیارد ریال جریمه شد
طعم شیرین میوه های مازندران زیر دندان خارجی ها