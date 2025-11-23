کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: با توجه به شرایط جوی به کشاورزان توصیه می‌شود که از محلول پاشی و سم پاشی در باغات و مزارع اجتناب کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سمانه غلامی کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: کشاورزان از محلول پاشی و سم‌ پاشی در باغات و مزارع به علت گرد و خاک خودداری کنند.

 به گفته وی، پرورش دهندگان افزایش هوادهی استخرهای پرورش آبزیان جهت تامین اکسیژن کافی را در دستور کار قرار دهند.

غلامی ادامه داد: با توجه به وزش باد شدید، دامداران ضمن اجتناب از چرای دام در ارتفاعات نسبت به محافظت از دام ها اقدام کنند. همچنین زنبورداران کنترل استحکام و تنظیم دریچه های کندوهای زنبور عسل خلاف جهت وزش باد را در دستور کار قرار دهند.

کارشناس هواشناسی کشاورزی با تاکید براستفاده از قیم برای نهال های تازه کشت شده و درختان جوان بیان کرد: کشاورزان از سوزاندن بقایای گیاهی در مزارع و باغات پرهیز کنند و آبیاری در ساعات میانی روز که غلظت آلاینده ها کمتر است، انجام شود.

وی با تاکید بر تهویه مناسب در واحدهای گلخانه به منظور جلوگیری از تجمع گازهای گلخانه ای افزود: تولیدکنندگان از ورود مستقیم هوای آلوده به واحدهای گلخانه و دامداری پرهیز کنند و همواره نسبت به بازبینی و تنظیم سیستم های تهویه برای جلوگیری از انباشت گازهای آلاینده انجام شود.

براساس آمار مجموع بارش از ابتدای سال زراعی تا ۲۶ ابان ماه ۳.۹ میلی متر، مدت مشابه سال قبل ۲۰.۱ میلی متر و دوره بلندمدت ۲۳.۵ میلی متر است که این امر کاهش ۸۰.۴ درصد بارش نسبت به سال قبل و ۸۳.۳ درصد دوره نرمال را نشان می دهد.

