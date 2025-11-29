رئیس اتحادیه بارفروشان گفت: با توجه به شرایط مساعد عرضه، قیمت میوه نسبت به هفته اخیر تغییری نداشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - اکبر یاوری رئیس اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی گفت: موضوع رنگ آوری مرکبات مربوط به ۴۰ روز قبل بود که برخی سورتینگ داران رنگ صنعتی استفاده می کردند، اما در کل مرکبات شمال سالم است و مشکلی در مصرف وجود ندارد.

به گفته وی، در حال حاضر مرکبات روی درخت مشکلی ندارد و مردم به راحتی می توانند استفاده کنند.

یاوری ادامه داد: رنگ آوری مرکبات با اکسیر روش استاندارد و علمی است که این امر به یکنواخت سازی رنگ می‌پردازد و اثر منفی در کیفیت و سلامت محصول ندارد.

رئیس اتحادیه بارفروشان با اشاره به علل نوسان قیمت گوجه فرنگی بیان کرد: با توجه به صادرات بی رویه و تامین گوجه در این مقطع تنها از استان فارس، طی ۱۵ روز آتی خلا کمبود و نوسان قیمت را داریم که با عرضه گوجه فرنگی بوشهر، قیمت کاهش می شود.

وی قیمت هرکیلو پرتقال تامسون شمال را ۵۰ تا ۷۵ هزارتومان، پرتقال جنوب ۱۰۰ تا ۱۳۰ هزارتومان، خیار گلخانه ۲۵ تا ۳۵ هزارتومان، سیب درختی زرد ۹۰ تا ۱۰۰ هزارتومان، سیب درختی قرمز ۹۰ تا ۱۰۰ هزارتومان، کیوی ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزارتومان، انار مرغوب ۸۰ تا ۱۰۰ هزارتومان، خرمالو کن ۷۰ تا ۸۰ هزارتومان، خرمالو شمال ۳۰ تا ۴۰ هزارتومان، موز اکوادور ۱۲۰ تا ۱۳۵ هزارتومان، موز فیلیپین ۱۰۰ تا ۱۱۰ هزارتومان و موز هندی ۹۰ تا ۱۵۰ هزارتومان اعلام کرد.

یاوری درباره آینده بازار میوه گفت: با توجه به شرایط تولید پیش بینی می شود که نوسانی در بازار رخ ندهد.