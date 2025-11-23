باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - یک دادگاه تحت کنترل انصارالله در پایتخت یمن، ۱۷ نفر را به اتهام جاسوسی برای دولتهای خارجی گناهکار شناخت و آنان را به اعدام محکوم کرد. این رویداد جدیدترین تحول در راستای مقابله با اقدامات مداخله جویانه دولت های خارجی در امور داخلی یمن است.
به گزارش خبرگزاری «سبأ»، دادگاه جنایی تخصصی در صنعا این حکم را روز شنبه صادر کرد. این دادگاه همچنین یک مرد و یک زن را به ۱۰ سال حبس محکوم کرد، در حالی که یک متهم دیگر تبرئه شد.
عبدالباسط غازی، وکیل تعدادی از متهمان محکومشده، گفت که حکم روز شنبه قابل تجدیدنظرخواهی است.
به گزارش خبرگزاری سبأ، متهمان «به دولت های خارجی درباره دهها مکان و تحرکات رهبران دولتی اطلاعات دادند، همچنین اطلاعاتی درباره موشکها ارائه کردند... که منجر به هدفگیری چندین سایت نظامی، امنیتی و غیرنظامی شد و تلفات گسترده و تخریب زیرساختها را در پی داشت.»
در اواخر سال ۲۰۲۳، انصارالله حملات موشکی و پهپادی به اسرائیل و کشتیهای آن در دریای سرخ را در اعتراض به جنگ غزه، و در همبستگی با فلسطینیان آغاز کردند. ایالات متحده و اسرائیل در پاسخ، یک عملیات هوایی و دریایی علیه انصارالله به راه انداختند.
منبع: گزارش اسوشیتدپرس